Fact Check Trump is Dead Trending: डोनाल्ड ट्रंप की हुई मौत? सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, जानें क्या है इस दावे की सच्चाई

डोनाल्ड ट्रंप की मौत की अफवाह (Photo : X)

Trump is Dead Trending: आजकल सोशल मीडिया, खासकर X (पहले ट्विटर) पर एक खबर आग की तरह फैल रही है - #trumpisdead. लोग लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस दुनिया में नहीं रहे? इस अफवाह ने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है और लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.

अफवाह क्यों फैली?

यह सब तब शुरू हुआ जब लोगों ने ध्यान दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को हुई अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद से सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए हैं. यह उनके लिए काफी असामान्य बात है, क्योंकि वह अक्सर मीडिया और लोगों के बीच बने रहते हैं. इसके अलावा, इस वीकेंड (शनिवार-रविवार) के लिए भी उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम तय नहीं है. उनकी इस चुप्पी और गैर-मौजूदगी ने ही "क्या ट्रंप की मौत हो गई है?" जैसी अफवाहों को जन्म दे दिया.

लोग क्या कह रहे हैं?

सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. जहां कुछ लोग इस हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं, वहीं कई लोग इसे झूठा बता रहे हैं.

Trump has not made a public appearance since his Cabinet meeting on Tuesday, which is unusual for him. He also has no public events scheduled for the weekend. pic.twitter.com/GK0H9xHDH0 — Clash Report (@clashreport) August 30, 2025

एक यूजर ने अफवाहों को खारिज करते हुए लिखा, "मैं X पर हर जगह #trumpisdead देख रहा हूं. दोस्तों, शांत हो जाओ. मुझे लगता है कि ट्रंप बिल्कुल ठीक हैं. हो सकता है उनकी सेहत में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन मौत की बात अभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है."

Is Trump actually dead? — dart (@poordart) August 30, 2025

All I see #trumpisdead on X Guys chill, I think Trump is very fine. His health might be in trouble but death seems far-fetched for now.#Trump — Somya Kandwal (@Shankykandwal) August 30, 2025

क्या है असली सच्चाई?

यह खबर पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है. डोनाल्ड ट्रंप जीवित हैं.

AI चैटबॉट Grok ने भी इस मामले पर जानकारी दी है. Grok के मुताबिक, "आज ट्रेंड हो रही 'ट्रंप की मौत' की अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं. ऐसी अफवाहें पहले भी फैलाई जा चुकी हैं, जैसे 2023 में जब ट्रंप जूनियर का अकाउंट हैक कर लिया गया था. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ट्रंप जीवित हैं."

The "Trump is dead" rumors trending today on X stem from a mix of factors: JD Vance's recent interview remark about succession in case of a "terrible tragedy," Trump's public absence and known health issue (Chronic Venous Insufficiency), plus unverified social media posts and… — Grok (@grok) August 30, 2025

साफ है कि ट्रंप की गैर-मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर खबर पर तुरंत यकीन नहीं करना चाहिए और हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए.