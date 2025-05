Fact Check: क्या भारत के INS विक्रांत ने कराची पोर्ट पर हमला किया? भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच गाजा की पुरानी तस्वीर फ़र्जी दावे के साथ वायरल

वायरल फर्जी खबर का स्क्रीनशॉट (Photo: X|@FatimaDar_jk)

मुंबई, 9 मई: सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत के INS विक्रांत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया. कई यूजर्स ने अपने दावे के समर्थन में तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं. यह घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी. #KarchiPort X पर भी ट्रेंड कर रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाना बनाया है. एक यूजर ने लिखा, "कराची किले के दृश्य, जिसे INS विक्रांत द्वारा कुक्ड किया जा रहा है. भारतीय नौसेना को सलाम", जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, "INS विक्रांत ने कराची पोर्ट पर हमला किया और उसे जला दिया" तीसरे यूजर ने कहा कि भारत के सशस्त्र बलों द्वारा हमला किए जाने के बाद कराची पोर्ट जल रहा है. यह भी पढ़ें: Fact Check: गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमले का फर्जी वीडियो हो रहा शेयर, भारत-पाकिस्तान युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा; जानें भ्रामक दावे की असली सच्चाई

Scenes of Karachi Fort which is getting cooked by INS Vikrant. Hats off to the Indian Navy. The King of the Arabian Sea. 🇮🇳🔥 Karachi port #Pakistan INS Vikrant Happy Diwali Pakistan 🇵🇰💣#IndiaPakistanWar pic.twitter.com/FIeuFJNYbp — Sumit (@SumitHansd) May 8, 2025

BREAKING: #INSVikrant strikes again! #KarachiPort is in flames, just like it was in 1971. History is repeating itself—Pakistan provoked, and India responded with decisive firepower. The Pak Army never learns. #Pahalgamterrorattack was a final nail into Pakistan's existence!… pic.twitter.com/KuEDwfMHDU — Fatima Dar (@FatimaDar_jk) May 8, 2025

BREAKING NEWS: INS Vikrant has attacked & burnt down Karachi Port #IndianNavy Karachi port blown Bahawalpur div HQ gone Rawalpindi HQs on target Remember In 1971, the port was burning for entire week!#IndiaPakistanWar #INSVikrant #IndianArmy #IndianNavyAction… pic.twitter.com/idqKo2HrxP — 𝐑𝖎𝖌𝖍𝖙𝖊𝖔𝖚𝐬 𝐌𝖆𝐲𝖆𝖓𝐤 𝐑𝖆𝐣𝖕𝖚𝖙 (@MayankRighteous) May 8, 2025

कई यूज़र्स ने यह भी कहा कि कराची बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए हैं. "कराची पोर्ट🔥🔥" कैप्शन के साथ एक व्यापक रूप से प्रसारित पोस्ट में बंदरगाह पर विस्फोट की एक नाटकीय तस्वीर दिखाई गई. वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि यह हमला भारत की सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था. हालांकि, तस्वीरें और वीडियो न तो हाल के हैं और न ही पाकिस्तान से संबंधित हैं. कई स्वतंत्र तथ्य-जांचकर्ताओं ने वायरल दावे को खारिज कर दिया.

दक्षिण एशिया में गलत सूचनाओं और भ्रामक सूचनाओं के ट्रेंड पर नज़र रखने वाली अंकिता महालनोबिश ने 24 फरवरी, 2020 को प्रकाशित बीबीसी के एक लेख से इस व्यापक रूप से प्रसारित तस्वीर का पता लगाया. तस्वीर का मूल संदर्भ गाजा था, न कि कराची पोर्ट, जैसा कि दावा किया गया था. फ़ैक्ट-चेकिंग आउटलेट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने भी फ़र्जी ख़बर का खंडन किया और मूल स्रोत के स्क्रीनशॉट साझा किए.

एक्स यूजर का कहना है कि कराची बंदरगाह पर सब कुछ सामान्य है..

Bhai woh attack Bollywood movie mai hua kiya ? It’s 9 am I am standing Karachi port for my duty Kuch samjh nahi araha am I dreaming ? Yaha tou sab normal hai bhai — khan (@Jawad_khan92) May 9, 2025

दूसरी ओर, एक्स के अपने एआई फैक्ट चेक उपकरण, "ग्रोक" ने भी कई पोस्ट को भ्रामक और भारत-पाकिस्तान तनाव से असंबंधित बताया. कराची बंदरगाह के आसपास की फर्जी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, पाकिस्तान के एक एक्स यूजर ने कहा कि कराची हवाई अड्डे पर सब कुछ सामान्य है. हाल के दिनों में, गाजा, सीरिया और यहां तक ​​कि हॉलीवुड फिल्मों की कई पुरानी तस्वीरों और वीडियो को भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है.