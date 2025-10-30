Delhi Girls' Hostel Condoms Fact Check: दिल्ली गर्ल्स हॉस्टल के गटर में मिले कंडोम के ढेर? वायरल वीडियो का सच आया सामने
फैक्ट चेक में पता चला कि यह दावा पूरी तरह झूठा है. (Photo : X)

Condoms Block a Delhi Girls' Hostel Pipeline? आजकल सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से फैल रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल (PG Hostel) का सीवेज पाइप (गटर) जाम हो गया. जब उसे खोला गया, तो उसमें से ढेरों इस्तेमाल किए हुए कंडोम निकले.

इस वीडियो को लोग सनसनीखेज कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं. जैसे- "दिल्ली गर्ल्स हॉस्टल का गटर कंडोम से जाम". वीडियो में कुछ सफाई कर्मचारी एक नाली की सफाई करते दिख रहे हैं और चारों तरफ इस्तेमाल किए गए कंडोम बिखरे पड़े हैं. लोग इस वीडियो को देखकर हॉस्टल और वहां रहने वाली लड़कियों के बारे में भद्दी-भद्दी बातें कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं.

क्या है इस वीडियो की सच्चाई?

जब इस वायरल वीडियो की जांच-पड़ताल (Fact Check) की गई, तो सच्चाई कुछ और ही निकली. असल में, इस वीडियो का दिल्ली या भारत के किसी भी हॉस्टल से कोई लेना-देना नहीं है.

  • जांच में पता चला कि यह वीडियो भारत का नहीं, बल्कि नाइजीरिया का है.

  • 'रिवर्स इमेज सर्च' टूल से पता चला कि यह वीडियो 13 अक्टूबर के आस-पास 'EDO Online TV' नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया था.

  • अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, तो पीछे एक आदमी अंग्रेजी में बात कर रहा है और साफ-साफ बता रहा है कि यह घटना नाइजीरिया की है.

  • यह वीडियो नाइजीरिया के एक घर में सीवेज जाम होने का है, जिसे वहां के लोकल फेसबुक पेज पर भी शेयर किया गया था.

नतीजा

यह बात साफ है कि नाइजीरिया के एक पुराने वीडियो को दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर झूठे और भ्रामक दावों के साथ फैलाया जा रहा है. अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो आए, तो उसे शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें.