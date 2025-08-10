FACT CHECK: क्या भारत ने अमेरिकी दवाईयों के 50% ऑर्डर कैंसिल कर दिए? जानें वायरल दावों की असली सच्चाई

Photo- @janardanspeaks & @shauryabjym/X

India US Drug Order Fake News Fact Check: सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर तेजी से फैल रही है कि भारत ने अमेरिका के दवाइयों के 50% ऑर्डर रद्द कर दिए हैं. दावा किया जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के जवाब में उठाया गया है. सोशल साइट X पर वेरिफाइड यूजर @berarahul53 समेत कई अन्य यूजर्स ने इस तरह के पोस्ट किए हैं, जिनमें लिखा गया कि भारत ने अमेरिका के आधे दवाई ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं. हमने इस वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल की.

सबसे पहले गूगल पर इस खबर से जुड़ी रिपोर्ट्स सर्च की गईं, लेकिन कहीं भी इस दावे की पुष्टि करने वाली कोई खबर नहीं मिली.

अमेरिका के दवाई ऑर्डर रद्द करने का दावा निकला झूठा

दवा निर्यात पर 50% टैरिफ लगाता है US

इसके उलट jagran.com की एक रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने का दवा व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के कुल दवा निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत अमेरिकी बाज़ार में जाता है. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय दवा निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाते हैं, तो अगले वित्त वर्ष में दवा कंपनियों की आय में 5 से 10 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है.

जांच को आगे बढ़ाते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग देखी गई, लेकिन वहां भी इस दावे से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान या जानकारी नहीं मिली.

वायरल दावे का क्या निकला निष्कर्ष?

इससे साफ है कि भारत ने अमेरिका के दवाइयों के ऑर्डर रद्द नहीं किए हैं. सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा यह दावा पूरी तरह गलत है. ऐसे भ्रामक पोस्ट शेयर करने से पहले हमेशा विश्वसनीय स्रोत से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए.

फेक खबरें न सिर्फ भ्रम फैलाती हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रिश्तों को लेकर गलतफहमियां भी पैदा कर सकती हैं.