VIDEO: क्या EasyJet फ्लाइट में अभय नायक नाम के शख्स ने लगाए 'Allahu Akbar' के नारे? फैक्ट चेक यहां पढ़ें

Did Abhay Nayak Shout Allahu Akbar: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि 27 जुलाई 2025 को EasyJet की एक फ्लाइट में एक यात्री ने 'Allahu Akbar' चिल्लाते हुए बम धमाके की धमकी दी. यात्री की पहचान 41 वर्षीय अभय नायक के रूप में हुई है, जो लंदन के लूटन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. घटना सुबह करीब 8 बजे EasyJet की लंदन लूटन एयरपोर्ट से ग्लासगो जा रही फ्लाइट में हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, अभय नायक वॉशरूम से निकलते ही जोर-जोर से चिल्लाने लगा – “I’m going to bomb the plane”, “Death to America”, “Death to Trump” और “Allahu Akbar”. इन नारों से फ्लाइट में अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में डर का माहौल पैदा हो गया.

ये भी पढें: ndigo Flight: मुंबई से वाराणसी जा रहे इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी, यात्रियों का हंगामा, VIDEO वायरल

🚨BREAKING: was this an act of terrorism on the president since Trump was in Scotland during the incident ?

41-year-old Abhay Nayak, and he's been charged with assault, plus a violation of the United Kingdom's air navigation order. pic.twitter.com/edDIJsUYNu

— Wienerdogwifi (@wienerdogwifi) July 28, 2025