Fact Check: क्या ऐश्वर्या के साथ कानूनी रूप से शादीशुदा होने के बावजूद, आरजेडी के तेजप्रताप यादव ने अपनी लॉन्गटाइम GF अनुष्का यादव से शादी कर ली; आखिर क्या है वायरल दावे की असली सच्चाई?

Tej Pratap Yadav Anushka Yadav Marriage Video Viral: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर अनुष्का नाम की एक युवती के साथ उनकी कई तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से कानूनी तौर पर अलग होने से पहले ही अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव से शादी कर ली है. हालांकि, सच्चाई क्या है? इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 'गैरजिम्मेदार' करार देते हुए पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

लालू यादव ने 'एक्स' पर लिखा, ''निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के संघर्ष को कमजोर करता है. तेज प्रताप यादव का व्यवहार, उनकी सार्वजनिक गतिविधियाँ और गैर-जिम्मेदार रवैया हमारे पारिवारिक संस्कारों के खिलाफ है."

ये भी पढें: ‘हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है…’, बड़े भाई तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने पर तेजस्वी यादव

FYI, his divorce to Aishwarya Rai is not settled yet. What if Tejaswi Yadav leaked it? pic.twitter.com/32atRrMevO

The now-deleted Facebook post, in which Tej Pratap Yadav, married to Aishwarya Rai in 2018, claimed he is in a relationship with a woman for the past 12 years.

He later said his account was hacked and that this was an attempt to defame him.#TejPratapYadav #LaluYadav https://t.co/cVtdUXNAj5 pic.twitter.com/WZpziEi8ah

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) May 25, 2025