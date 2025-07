FACT CHECK: आर्मी चीफ उपेन्द्र द्विवेदी का डीपफेक वीडियो वायरल, '250 जवानों की मौत' वाला बयान निकला फर्जी; PIB ने किया एक्सपोज

Army Chief Upendra Dwivedi Deepfake Video Fact Check: सोशल मीडिया पर एक बार फिर फर्जी वीडियो का खेल चल रहा है. इस बार निशाना भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं. एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध में 250 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार करते हुए दिखाया गया है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और इसे AI तकनीक की मदद से बनाया गया है. ये वीडियो देखते ही लोग तरह-तरह की बातें करने लगे. लेकिन हकीकत अब सबके सामने आ गई है. PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल वीडियो को लेकर साफ किया है कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है.

असल में इसे डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया है, जिसमें जनरल द्विवेदी की शक्ल और आवाज को मॉर्फ करके झूठा बयान डाला गया है.

ये भी पढें: FACT CHECK: क्या भारत सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री का लिंक्डइन अकाउंट बनाया है? PIB ने जारी किया अलर्ट, ठगी से बचने के लिए पढ़ें जरूरी बातें

A manipulated video is being shared online, falsely showing Indian Army Chief Upendra Dwivedi admitting to losing more than 250 soldiers in the war against Pakistan. #PIBFactCheck

▶️This is an AI-generated deepfake video.

▶️ Chief of Indian Army Staff General Upendra Dwivedi… pic.twitter.com/HZ3QGQZnHI

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 29, 2025