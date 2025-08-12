Fact Check: भारतीय सेना प्रमुख का डीपफेक वीडियो वायरल, देश की सुरक्षा को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश; PIB ने जारी किया अलर्ट
Photo- @PIBFactCheck/X

Army Chief Deepfake Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के साथ जंग में 6 जेट और 250 सैनिकों के नुकसान की बात कही है. लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए साफ कर दिया है कि यह डीपफेक तकनीक से बनाया गया है. PIB के मुताबिक, इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से जनरल द्विवेदी के चेहरे और आवाज़ को एडिट किया गया है. यानी वीडियो में जो बातें सुनाई दे रही हैं, वे उन्होंने कभी कही ही नहीं.

इस तरह की एडिटिंग का मकसद साफ है, लोगों को गुमराह करना और देश की सुरक्षा को लेकर भ्रम फैलाना.

यह एक AI-जनरेटेड डीपफेक वीडियो है

देखें ओरिजनल और बिना एडिटिंग वाला पूरा वीडियो

असली वीडियो में क्या था?

जांच में सामने आया कि असली फुटेज में सेना प्रमुख ने ऐसे किसी नुकसान का जिक्र नहीं किया था. फेक क्लिप में केवल चेहरे और आवाज़ का मिलान कर पूरी तरह झूठा बयान तैयार किया गया. यही डीपफेक तकनीक की सबसे खतरनाक खासियत है – यह असली और नकली में फर्क करना मुश्किल बना देती है.

PIB की अपील

PIB ने जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें. खासकर सेना, सुरक्षा और संवेदनशील मामलों से जुड़ी खबरों को बिना पुष्टि के शेयर न करें.

क्यों जरूरी है फैक्ट चेक

आज के डिजिटल दौर में डीपफेक और फेक न्यूज आम हो चुकी है. एक क्लिक में ये खबरें लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं. ऐसे में फैक्ट चेक ही एकमात्र तरीका है, जिससे हम सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं और अफवाहों को फैलने से रोक सकते हैं.