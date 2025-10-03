iPhone के लिए किडनी बेचने वाला चीनी युवक अब डायलिसिस पर, अवैध सर्जरी ने छीनी ज़िंदगी की रफ्तार

फोन आजकल के युवाओं और बच्चों के लिए जिंदगी बन गई, उनके दिन की शुरुआत ही फोन से होती हैं. लेकिन क्या कोई फोन के लिए अपनी एक किडनी बेच सकता है? नहीं ना! लेकिन ऐसा ही एक हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने iphone और ipad के लिए अपनी एक किडनी बेच दी. नासमझी में लिया गया एक फैसला वांग शांगकुन के लिए जिंदगी भर के लिए पछतावा साबित हुआ. न्यूज़18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2011 में महज 17 साल की उम्र में वांग ने iPhone 4 और iPad 2 खरीदने की चाह में ब्लैक मार्केट में अपनी एक किडनी बेच दी. उसे लगा था कि एक किडनी के सहारे भी वह आराम से ज़िंदगी जी सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वांग ने उस समय करीब 20,000 युआन (लगभग 2.5 लाख रुपये) में अपनी किडनी बेचकर आईफोन और आईपैड ख़रीदा. लेकिन नासमझी में लिया गया यह फैसला अब उसकी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ गया है. वांग की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि वह डायलिसिस पर है और स्थायी रूप से विकलांग हो चुका है. यह भी पढ़ें: VIDEO: रूस में बॉलीवुड का क्रेज! पुतिन हुए भारतीय सिनेमा के मुरीद, बोले- 'हम दिन-रात देखते हैं इंडियन फिल्में'

वांग का यह अनुभव आज भी माता-पिता और युवाओं के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि क्षण भंगुर चाहतों के लिए शरीर के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है. वांग शांगकुन बहुत ही गरीब परिवार से हैं. एक दिन उनकी ऑनलाइन चैट ऑर्गन तस्कर से हुई, जिसने वादा किया अगर वांग अपनी एक किडनी बेच दें, तो उन्हें अच्छा-खासा पैसा मिलेगा. लालच में आकर वांग ने अपनी किडनी बेच दी. इसके बाद वांग चीन के हुनान प्रांत के एक छोटे से कस्बे में पहुंचे, जहां एक स्थानीय अस्पताल में बिना किसी उचित मेडिकल सुविधा और पोस्ट-सर्जरी देखभाल के उनकी किडनी निकाल दी गई. यह सर्जरी अवैध थी, और स्वास्थ्य के लिहाज़ से बेहद ख़तरनाक भी.

किडनी बेचने के बाद वांग एक iPhone 4 और एक iPad 2 के साथ घर लौटे कुछ वक्त के लिए उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर ली हो. लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पायी. सर्जरी के कुछ ही समय बाद वांग की तबीयत बिगड़ने लगी. जब उसकी मां ने अचानक उसके पास महंगे गैजेट्स देखे, तो शक हुआ. पूछताछ करने पर वांग ने सारी सच्चाई बयां कर दी. बेटे के मुंह से ये सुनकर वह स्तब्ध रह गईं.

वांग शांगकुन की हालत बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें सीरियस इन्फेक्शन हो गया है. डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण बैक्टीरिया फैल गए थे. अस्पताल में भर्ती करने के बाद पता चला कि शांग की किडनी की कार्य क्षमता 25% तक गिर गई है. 31 साल के शांग विकलांग हो गये हैं और डायलिसिस पर निर्भर हैं.