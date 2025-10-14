VIDEO: अब कैसी है Premanand Ji Maharaj की तबीयत? अफवाहों के बीच भक्तों ने ली राहत की सांस, जानें लेटेस्ट अपडेट

(Photo : X)

Saint Premanand Ji Maharaj Health Update: मथुरा के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. वृंदावन स्थित श्री हित राधा केलि कुंज (Shri Hit Radha Keli Kunj) की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रेमानंद महाराज अब स्वस्थ हैं और अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं. हालांकि, उनकी सुबह की सैर फिलहाल स्थगित कर दी गई है. संस्था ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहें न फैलाएं और केवल सच्ची जानकारी ही साझा करें.

सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो भी वायरल (Premanand Ji Maharaj Viral Video) हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है. उनका डायलिसिस (Dialysis) चल रहा है और वे सामान्य जीवन जी रहे हैं.

ये भी पढें: Premanand Maharaj Health Update: संत प्रेमानंद महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ, आश्रम ने अफवाहों का किया खंडन

प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य अपडेट

🙏 Premanand Ji Maharaj’s Health Update 💫 Premanad Ji Maharaj is currently taking treatment at Shri Keli Kunj Ashram itself. 💐 He is undergoing daily dialysis, with swelling in the body and bandages on both hands. The viral hospital video from yesterday is old, and Maharaj Ji… pic.twitter.com/mtFBzTLOkq — LocalTak™ (@localtak) October 8, 2025

किडनी दान लेने के प्रस्ताव को किया अस्वीकार

संत प्रेमानंद महाराज ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए, कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने किडनी दान लेने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया है.

दरअसल, उनकी तीर्थयात्रा रोक देने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में न आने से उनके अनुयायियों में अफवाहें फैल रही थीं. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक नए वीडियो ने सभी भक्तों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है.

किडनी रोग से पीड़ित हैं प्रेमानंद जी महाराज

खबरों के अनुसार, महाराज जी 2006 से पॉलीसिस्टिक किडनी रोग (Polycystic Kidney Disease) से पीड़ित हैं और वर्तमान में नियमित रूप से डायलिसिस पर हैं. डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है और वे सामान्य जीवन जी रहे हैं. कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महाराज जी की तबीयत खराब दिखाई गई थी, लेकिन आश्रम ने स्पष्ट किया कि वह वीडियो पुराना है.

भक्तों से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. देश भर के भक्त महाराज जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.