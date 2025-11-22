iPhone Technical Problem: यूपी के कई शहरों में आईफोन ने काम करना किया बंद, ग्राहकों ने काटा हंगामा; थाने पहुंचा मामला

Photo- @Kashyap_1011/X

iPhone Shutdown Issue India: उत्तर प्रदेश के कई शहरों में iPhone यूजर्स ने अपने स्मार्टफोन में दिक्कतों की शिकायत की है. उनका कहना है कि उनके iPhone ने अचानक काम करना बंद कर दिया है. उन्हें लॉक होने, रीस्टार्ट होने और बिल्कुल भी चालू न होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. परेशानी इतनी बढ़ गई कि बुलंदशहर और सहारनपुर जैसे शहरों में दर्जनों लोग मोबाइल फोन की दुकानों पर भागे, जब उन्हें कोई नहीं मिला, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई.

कई शहरों में iPhone ने अचानक जवाब दिया

यूपी – कई शहरों में आज आईफोन ने काम करने बंद कर दिया। सैकड़ों कस्टमर को ये शिकायत आई। बुलंदशहर और सहारनपुर में तो कई कस्टमर इकट्ठा होकर पुलिस के पास पहुंच गए। pic.twitter.com/nrdljD5qsq — Sachin kashyap (@Kashyap_1011) November 22, 2025

एक साथ सैकड़ों यूजर्स परेशान

सूत्रों के मुताबिक कई इलाकों में iPhone हैंग होने और खुद-ब-खुद बंद हो जाने की घटनाएं सामने आईं. कुछ लोगों ने बताया कि फोन कुछ सेकंड चलने के बाद खुद रीस्टार्ट हो रहा था, जबकि कुछ यूजर्स के मोबाइल पूरी तरह लॉक हो गए. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी शिकायतें शेयर कीं और पूछा कि आखिर ये टेक्निकल दिक्कत है या किसी तरह का सिस्टम फेलियर.

बुलंदशहर-सहारनपुर में हंगामा

सबसे ज्यादा हंगामा सहारनपुर और बुलंदशहर में देखने को मिला. यहां कई लोगों ने EMI पर फोन खरीदा था और जब फोन बंद हुआ तो वे सीधे दुकानों पर पहुंच गए. आरोप है कि कई दुकानदारों ने मदद करने के बजाय ग्राहकों को टालने की कोशिश की. इससे नाराज लोग शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंच गए. पुलिस ने भी भीड़ को शांत कर मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी.

'किस्तें भर दीं, अब फोन बेकार'

कई ग्राहकों ने बताया कि उन्होंने 40-80 हजार तक खर्च कर फोन खरीदा है और कुछ तो EMI भी पूरी चुका चुके हैं. उनका कहना है कि इतनी कीमत चुकाने के बाद भी फोन अगर अचानक बंद हो जाए तो ये सीधी नुकसान की बात है. कई लोगों ने कंपनियों से रिप्लेसमेंट और फ्री रिपेयर की मांग भी उठाई है.

'तकनीकी खामी की जांच जरूरी'

मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह किसी बड़े सॉफ्टवेयर गड़बड़ या अपडेट इश्यू का नतीजा भी हो सकता है. उन्होंने सलाह दी कि ग्राहक बिना किसी बहस या हंगामे के सर्विस सेंटर या आधिकारिक हेल्पलाइन के जरिए समाधान मांगें. उधर पुलिस का कहना है कि अगर कोई औपचारिक शिकायत मिलती है तो जांच की जाएगी.