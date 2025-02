'0 चेक कर लो सर'...राहुल गांधी के 'पेट्रोल पंप' वाले मजेदार मीम्स वायरल, कांग्रेस को दिल्ली में तीसरी बार मिला शून्य

नई दिल्ली, 8 फरवरी: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े मजेदार मीम्स इंटरनेट पर छाए हुए हैं. लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाला मीम राहुल गांधी का है, जिसमें उन्हें पेट्रोल पंप कर्मचारी के रूप में दिखाया गया है और कैप्शन में लिखा है - "Zero Check Karlo Sir".

यह मीम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी को एक पेट्रोल डिस्पेंसर पकड़े हुए दिखाया गया है. यह तस्वीर एडिट की गई प्रतीत होती है, लेकिन इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया काफी मजेदार रही है. मीम का सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन से है, क्योंकि पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई.

दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के खाता न खोल पाने के बाद कई अन्य मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वायरल मीम में राहुल गांधी की तुलना आर्यभट्ट से की गई है, जिन्होंने शून्य की खोज की थी. इस मीम पर लिखा गया है - "आर्यभट्ट जब उन्होंने शून्य खोजा." वहीं, एक अन्य मीम में कांग्रेस पार्टी को एक दौड़ में विपरीत दिशा में भागते हुए दिखाया गया है.

एक सोशल मीडिया यूजर ने पेट्रोल पंप वाले मीम को अब तक का सबसे मजेदार मीम बताया और लिखा, "यह अब तक का सबसे मजेदार और सटीक मीम है. इसने मेरा दिन बना दिया."

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को 22 सीटें मिलीं. वहीं, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया और पार्टी लगातार तीसरी बार शून्य पर सिमट गई.

Funniest and the most accurate meme I have ever came across. Made my already made day

— Ritesh Chavda (@RiteshChavda) February 8, 2025