Sukesh Chandrasekhar on Arvind Kejriwal: 'तुम्हारा अहंकार अब शौचालय में बह चुका है': ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, दिल्ली चुनाव में हार की दी बधाई (View Letter)

Sukesh Chandrasekhar on Arvind Kejriwal: दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं. जहां बीजेपी को जीत की बधाइयां मिल रही हैं, वहीं जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें हार की बधाई दी है. दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश ने अपने नए पत्र में लिखा, "केजरीवाल, बधाई हो! जनता ने तुम्हें और तुम्हारी भ्रष्ट पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया."

सुकेश ने दावा किया कि उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि केजरीवाल अपनी सीट हार जाएंगे और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी.

Conman man Sukesh Chandrasekhar writes a letter to AAP National Convenor Arvind Kejriwal, congratulating him on the defeat pic.twitter.com/DCtrBGMzV8

— IANS (@ians_india) February 10, 2025