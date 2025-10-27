बिजली के तार पर चल रही थी बिल्ली, तभी लगा बिजली का जोरदार झटका, फिर जो हुआ… देखें Viral Video

बिल्ली को लगा बिजली का झटका (Photo Credits: X)

Viral Video: आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों (Animals) से जुड़े हैरान करने वाले रोमांचक वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कभी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है तो कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. खासकर, रिहायशी इलाकों में रहने वाले पालतू जानवरों से जुड़े वीडियो लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने का काम करते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि यह सच है या फिर झूठ. दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में एक बिल्ली (Cat) बिजली के तार पर चलती हुई नजर आती है, लेकिन तभी उसे जोरदार करंट लग जाता है. यहां उससे हैरानी वाली बात तो यह है कि बिजली का करंट लगने के बाद भी बिल्ली को कुछ नहीं होता है और वो बिल्कुल सुरक्षित नजर आती है.

इस वीडियो को मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @abeyaaaaaar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और मजाकिया अंदाज में कैप्शन में लिखा है, ‘बिल्लू भाई का यमराज के साथ उठना बैठना है’. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 131.8k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- भाई, बिल्ली ने अभी-अभी यमराज को हाय बोलकर वापसी की है. दूसरे ने लिखा है- इसे कहते हैं शॉक थेरेपी, बिना डॉक्टर के इलाज’. यह भी पढ़ें: Viral Video: ताड़ोबा रिजर्व में मादा बाघ के जानलेवा हमले से बाल-बाल बचे यात्री, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वायरल वीडियो

बिजली के तार पर चलते समय बिल्ली को लगा जोरदार झटका

Billu bhai ka yamraj k sath uthna baithna hai 😂 pic.twitter.com/EShQFWwQyN — Rajat (@abeyaaaaaar) October 26, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली बिना किसी डर भय के बिजली के तार पर चल रही है, लेकिन जैसे ही वो पोल के पास पहुंचती है तो अचानक से जोरदार झटके के साथ पोल पर आग लग जाती है. बिजली का यह झटका इतना तगड़ा होता है कि बिल्ली हवा में उछलकर सीधे जमीन पर आ गिरती है. हालांकि इस घटना में बिल्ली बाल-बाल बच जाती है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.