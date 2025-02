Viral Video: समंदर की लहरों में लोटपोट होकर मस्ती करता दिखा ऊंट, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

Camel Viral Video: ऊंट (Camel) को रेगिस्तान का वाहन माना जाते है, जो एक बड़ा, लंबी गर्दन वाला और खुर वाला स्तनपायी जानवर है. ऊंट के पैर पतले, बड़े गद्देदार और पीठ पर एक या दो कूबड़ होते हैं. इस जानवर की खासियत है कि यह अपने कूबड़ में जमा चर्बी का इस्तेमाल करके लंबे समय तक बिना भोजन या पानी के जीवित रह सकता है. वहीं कुछ ऊंट ऐसे होते हैं जो गहरे पानी में तैर कर समंदर को पार भी कर सकते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर ऊंट का एक मनमोहक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें यह जानवर समंदर की मदमस्त लहरों में लोटपोट होकर मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है. समंदर में अटखेलियां करते ऊंट के इस वीडियो को देख आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- ऊंट ऐसे ही होने चाहिए, देखने में बहुत सुंदर, खुश और आजाद. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 2.2M व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Where Do Camels Store Water: ऊंट पानी कहां स्टोर करते हैं? क्या आप जानते हैं इस सवाल का सही जवाब

समंदर की लहरों में मस्ती करता ऊंट

This is how Camels should be, just so beautiful to see, happy and free!! pic.twitter.com/0hjioXkW3s

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 6, 2025