VIDEO: BJP नेता विजयगौड़ा पाटिल के बेटे ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ की मारपीट? पिता बोले- गलती स्टाफ की थी

Karnataka BJP Leader Vijay Gowda Son Assaults Toll Staff: कर्नाटक के एक टोल प्लाजा का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता विजयगौड़ा पाटिल के बेटे और टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बीच हुई एक झड़प दिखाई दे रही है.

क्या है पूरा मामला

घटना से जुड़े वीडियो के अनुसार, बीजेपी नेता विजयगौड़ा पाटिल के बेटे अपनी कार से टोल प्लाजा से गुजर रहे थे. जब टोल स्टाफ ने उनसे टोल फीस की मांग की, तो दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई.

आरोप है कि नेता के बेटे ने अपने पिता विजयगौड़ा पाटिल का नाम लेते हुए टोल देने से मना कर दिया. इसके बाद बहस बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और मारपीट हुई. यह पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब वायरल हो रही है.

दोनों पक्षों का क्या कहना है.

इस घटना पर दो अलग-अलग पक्ष सामने आ रहे हैं:

    1. टोल स्टाफ का पक्ष (वीडियो के आधार पर): वीडियो में दिख रहा है कि बहस के बाद नेता के बेटे ने स्टाफ पर हाथ उठाया. यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने टोल फीस देने से इनकार किया और अपने पिता के पद का हवाला दिया.

    2. नेता विजयगौड़ा पाटिल का पक्ष: इस मामले पर नेता विजयगौड़ा पाटिल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने बेटे का बचाव किया है और कहा है कि गलती टोल स्टाफ की थी. पाटिल का कहना है कि स्टाफ ने उनके बेटे को बेवजह परेशान किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टोल कर्मचारियों ने उनके बेटे से रिश्वत की मांग की थी.

फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है और लोग इस घटना पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. मामले की असलियत जांच के बाद ही सामने आएगी.