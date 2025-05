स्वान की पीठ पर सवार होकर आराम फरमाता दिखा बच्चा, दिल जीत लेगा यह मनमोहक Viral Video

Black Swan Viral Video: आपने अब तक सफेद रंग के खूबसबरत हंस देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग के हंस (Black Swan) को देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर काले हंस का एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें मां हंस की पीठ पर सवार होकर उसका बच्चा आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है. मां और बच्चे के इस दिल जीतने वाले वीडियो को देखकर यकीनन आपका दिन बन जाएगा. आपको बता दें कि काला हंस यानी सिग्नस एट्राटस एक बड़ा जल पक्षी है, इस प्रजाति के हंस मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में पाए जाते हैं. इसके पंख काले रंग के होते हैं, जबकि इसकी चोंच लाल रंग की होती है.

मां और बच्चे के इस वीडियो को @ShouldHaveAnima नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- दुनिया की सबसे गर्म चीज मां का आलिंगन है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 117.4k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: सड़क पार कर रहे हंस परिवार को देख रुका गाड़ियों का काफिला, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

मां स्वान की पीठ पर आराम फरमाता दिखा बच्चा

The warmest thing in the world is a mother‘s embrace. pic.twitter.com/HjnDmOE8pf

