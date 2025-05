Fact Check: भारतीय महिला पायलट की गिरफ्तारी महज अफवाह, PIB ने अल जज़ीरा की रिपोर्ट को बताया फेक न्यूज; VIDEO

Fact Check: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के माहौल में अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म अल जजीरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक फेक वीडियो शेयर किया था, जिसका PIB ने खंडन किया है. फर्जी वीडियो में दावा किया गया कि एक भारतीय महिला पायलट पाकिस्तान की हिरासत में है. इस खबर को सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया गया, लेकिन अब PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. PIB ने साफ-साफ कहा है कि यह खबर झूठी है, और भारत की किसी भी महिला पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ा नहीं है.

इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना की तरफ से, यानी DG ISPR (Director General Inter Services Public Relations) ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई भारतीय वायुसेना का पायलट हिरासत में नहीं है.

🚨Fake news peddled by Al Jazeera!

.@AJEnglish runs FALSE claim that Indian female pilot is in Pakistan's custody#PIBFactCheck

✅DG ISPR, Pakistan, in its briefing, has clearly stated that they have no Indian Air Force pilot in custody

✅India has, since the beginning,… pic.twitter.com/zLuMANmF9N

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 12, 2025