Viral Video: हाथियों के झुंड की कड़ी सुरक्षा के बीच पानी में मस्ती करते नजर आए छोटे हाथी, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

Elephants Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन हाथियों से जुड़े कई मजेदार और रोचक वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जिन्हें देखकर हमारा दिन बन जाता है. बेशक हाथियों (Elephants) को एक पारिवारिक जानवर माना जाता है जो अपने झुंड के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं और जब बात नन्हे हाथियों (Baby Elephants) की सुरक्षा की आती है तो झुंड के बड़े सदस्य एकजुट हो जाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मनमोहक वीडियो तेजी से लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें झुंड के बड़े हाथियों की कड़ी सुरक्षा के बीच नन्हे हाथी पानी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. यह नजारा इतना मनमोहक है कि इसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि इस वीडियो को देखकर तो हमारा दिन बन गया.

इस वीडियो को पहले आईएएस अधिकारी संजय कुमार ने शेयर किया था, जिसे बाद में आईएफएस अधिकारी रमेश पांडे ने एक्स पर रीपोस्ट किया है. वीडियो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है. इस वीडियो में कैप्शन दिया है- यह हाथियों द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली एक और तरह की जेड प्लस सुरक्षा है. पानी में मस्ती करने वाले बच्चे को चारों ओर से घर लिया गया है और उसकी देखभाल उसकी दादी, मां और मौसी कर रही है. यह भी पढ़ें: Viral Video: मगरमच्छ ने नन्हे हाथी पर हमला करने की कर दी गलती, मां हथिनी ने ऐसे सिखाया सबक

कड़ी सुरक्षा के बीच पानी मेें मस्ती करते नन्हे हाथी

It’s another kind of Z plus security provided by the elephants to their young ones. The water frolicking calf is encircled and being taken care of by the Grandma, mother and aunts. #MothersDay pic.twitter.com/splHpp0hMC

