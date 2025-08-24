Chittaurgarh Shocker: खाटूश्यामजी के बाद अब सांवलिया सेठ में... श्रद्धालुओं पर दुकानदारों ने भांजी लाठियां; VIDEO वायरल

Photo- @manojpehul/X

Sanwaliya Ji Temple Viral Video: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले (Chittaurgarh District) के प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर के बाहर रविवार को अचानक हंगामा मच गया. बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं और दुकानदारों (Clashes Between Devotees and Shopkeepers) के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई और लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाने लगे. किसी ने इस घटना का वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल Viral Video) हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंदिर के बाहर अफरा-तफरी का माहौल है और लोग झगड़ा शांत करने की बजाय आपस में ही झगड़ रहे हैं.

स्थानीय पुलिस (Rajsthan Police) का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. मंदिर प्रशासन ने भी ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई है और श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की है.

सांवलिया में दुकानदारों ने श्रद्धालुओं से की मारपीट?

खाटूश्यामजी मंदिर में भी हुई थी ऐसी घटना

इससे पहले खाटूश्यामजी मंदिर (Khatushyamji Temple) में भी ऐसा ही वाकया हुआ था, जहां पर साकी ने आश्रम को स्थापित किया था. इस घटना से मंदिर प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. आखिरकार सुरक्षित समुद्र तट की मांग कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मंदिरों की छवि खराब कर रही हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

