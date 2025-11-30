Viral Video: युवक ने 2 बाइक पर सवार होकर किया अजय देवगन वाला स्टंट, हैदराबाद का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तलाश में जुटी

Viral Video: हैदराबाद (Hyderabad) के अथापुर इलाके में एक युवक ने सड़क पर खतरनाक स्टंट कर न केवल ट्रैफिक बाधित किया, बल्कि लोगों में भय भी फैला दिया. यह स्टंट अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे के मशहूर बाइक स्टंट (Bike Stunt) की नकल करते हुए किया गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. इस वीडियो में देख सकते है की युवक बाइक पर चश्मा लगाकर हाथ बांधकर खड़ा है और दो युवक बाइक चला रहे है.
युवक ने किया खतरनाक स्टंट
हैदराबाद में अजय देवगन स्टाइल में स्टंट करते हुए दिखे युवक. वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्कूटी के नंबरों के आधार पर मालिकों की पहचान शुरू कर दी है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हुई सतर्क
यह घटना कब और किस समय हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन भीड़भाड़ वाले मुख्य मार्ग पर ऐसे खतरनाक करतब से वहां से गुजरने वाले लोग भी हैरान हो गए. शुक्रवार को एक नागरिक ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पुलिस और रोड सेफ्टी अधिकारियों को टैग कर भेजा, जिसके बाद यह मामला सामने आया. इसके साथ ही वीडियो तेजी से वायरल हो गया.
नागरिक की शिकायत के बाद पुलिस हुई सक्रिय
वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. पुलिस (Police) उपलब्ध वीडियो फुटेज की मदद से आरोपी युवक को ट्रेस करने में जुटी है.अधिकारियों ने साफ किया है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह का लापरवाह व्यवहार न केवल अवैध है, बल्कि यातायात को गंभीर जोखिम में डालता है.