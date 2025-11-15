Quotes on International Students Day 2025: ‘मन बर्तन नहीं है, जिसे भरना है, बल्कि आग है जिसे प्रज्वलित करना है.’ अपनों को भेजें ऐसे प्रेरक कोट्स!

हर वर्ष 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है. यह दिवस प्राग में नाज़ी हमले के दौरान उच्च शिक्षा के अधिकार के लिए लड़े गए हज़ारों छात्र कार्यकर्ताओं की बहादुरी की याद में मनाया जाता है. नाज़ी सेना ने 17 नवंबर, 1939 को चेक गणराज्य पर कब्ज़ा कर लिया था और बिना किसी मुकदमे के नौ प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया था. इसके साथ ही उन्होंने 1,200 से ज़्यादा छात्रों को बंदी बनाकर यातना शिविरों में भेज दिया. 1941 में उन्हीं छात्रों की स्मृति में लंदन के अंतरराष्ट्रीय छात्र परिषद में पहली बार स्मृतांजलि के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया. इस अवसर पर अपने दोस्तों एवं शिक्षकों को ये कोट्स भेजकर इसे खास बना सकते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर प्रेरक कोट्स

* ‘सीखना एक सतत प्रक्रिया है; जब तक आप सीखना बंद नहीं करते, तब तक आपको कोई रोक नहीं सकता,’ – डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

* ‘शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं.’ - नेल्सन मंडेला

* ‘दुनिया में जाओ और अच्छा करो। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में जाओ और अच्छा करो.’ -माइनर मायर्स जूनियर

* ‘मन एक बर्तन नहीं है जिसे भरना है, बल्कि एक आग है जिसे प्रज्वलित करना है.’ -प्लूटार्क

* ‘भविष्य उन लोगों का है, जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं.’ -एलेनोर रूजवेल्ट

* ‘कोई भी किसी और के लिए दुनिया की खोज नहीं कर सकता. जब हम इसे स्वयं खोजते हैं, तभी यह एक साझा आधार और एक साझा बंधन बनता है और हम अकेलेपन से मुक्त हो जाते हैं.’ – वेंडेल बेरी

* ‘विदेश में पढ़ाई करना एक विदेशी देश का अनुभव करने के बारे में है, और किसी देश की संस्कृति का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा उसके लोग होते हैं.’ – अलेक्जेंडर कोलकर

* ‘विदेश में विभिन्न संस्कृतियों से सीखना और पढ़ाई करना परिवर्तनकारी हो सकता है.’ – अमल क्लूनी

* ‘किसी की मंज़िल कभी कोई जगह नहीं होती, बल्कि चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया होता है.’ – हेनरी मिलर

* ‘विदेश में पढ़ाई करना दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है.’– चैंटल मिशेल

* ‘बाहर एक बड़ी दुनिया है, इसका अनुभव न करना शर्म की बात होगी.’ – जो एंड्रयूज़

शुभकामना संदेश

* ‘आपके उज्ज्वल भविष्य और करियर के लिए शुभकामनाएं! मुझे विश्वास है कि आप सभी महानतम ऊंचाइयों को छू सकते हैं! सभी को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की शुभकामनाएं!

* ‘आपमें सफल होने के लिए सब कुछ हैं, मुझे आप पर गर्व होता रहे, ऐसा ही करते रहें, छात्र दिवस की शुभकामनाएं.

* ‘जब तक हम जीवित हैं, हम सीखते रहते हैं. यही बात हमें जीवन भर विद्यार्थी बनाकर रखती है. सभी को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की शुभकामनाएं.

* ‘अपनी प्रेरणा स्वयं बनें. अपना आदर्श स्वयं बनें. इस छात्र दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं.