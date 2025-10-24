November 2025 Festival & Vrat: नवंबर में पर्वों से ज्यादा धूम होगी, विवाह की शहनाइयों की! देखें इस माह के पर्व, व्रत एवं दिवस विशेष की सूची!

नवंबर 2025 के कुछ ही दिन शेष रह गये हैं. इस नवंबर माह के प्रारंभ में ही पड़नेवाली देव उठनी एकादशी के बाद घरों में शादी की शहनाइयां बजनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी शुरुआत तुलसी विवाह से होगी. चार माह योग निद्रा के बाद श्रीहरि जागृत अवस्था में होंगे. इस माह कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, काल भैरव जयंती, देव दीपावली एवं नेहरू जयंती जैसी प्रमुख पर्व पड़ रहे हैं. यहां नवंबर 2025 के प्रमुख व्रत, त्यौहार एवं दिवस विशेष की सिलसिलेवार सूची दी गई है. यह भी पढ़ें : Bank Holidays November 2025: नवंबर माह में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक! देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंक अवकाश की पूरी सूची!
नवंबर माह 2025 के मुख्य व्रत, त्योहार, जयंतियों एवं दिवस विशेष की सूची
01 नवंबर (शनिवार): विश्व शाकाहारी दिवस, पंजाब दिवस, हरियाणा दिवस.
02 नवंबर (रविवार): तुलसी विवाह, और देव उठनी एकादशी.
03 नवंबर (सोमवार): सोम प्रदोष व्रत और राष्ट्रीय सैंडविच दिवस.
05 नवंबर (बुधवार): गुरु नानक जयंती, देव दिवाली, मणिकर्णिका स्नान और कार्तिक पूर्णिमा.
07 नवंबर (शुक्रवार): रोहिणी व्रत, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (भारत).
08 नवंबर (शनिवार): गणाधिप संकष्टी चतुर्थी.
09 नवंबर (रविवार): उत्तराखंड स्थापना दिवस.
11 नवंबर (मंगलवार): मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
12 नवंबर (बुधवार): कालभैरव जयंती, विश्व निमोनिया दिवस.
13 नवंबर (गुरुवार): कानजी अनला नवमी, विश्व दया दिवस.
14 नवंबर (शुक्रवार): बाल दिवस, नेहरू जयंती, विश्व मधुमेह दिवस.
15 नवंबर (शनिवार): उत्पन्ना एकादशी
17 नवंबर (सोमवार): सोम प्रदोष व्रत, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, लाला लाजपत राय जयंती
18 नवंबर (मंगलवार): मासिक शिवरात्रि
20 नवंबर (गुरुवार): मार्गशीर्ष अमावस्या, विश्व बाल दिवस
21 नवंबर (शुक्रवार): विश्व टेलीविजन दिवस।
24 नवंबर (सोमवार): विनायक चतुर्थी. श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस
25 नवंबर (मंगलवार): विवाह पंचमी
26 नवंबर (बुधवार): चंपा षष्ठी, भारत का संविधान दिवस
28 नवंबर (शुक्रवार): मासिक दुर्गाष्टमी, महात्मा ज्योतिबाफुले जयंती