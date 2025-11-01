Madhya Pradesh Foundation Day 2025 Quotes: मध्य प्रदेश, जहां धड़कता है देश का दिल! ऐसे खूबसूरत कोट्स अपनों को भेजकर इस दिवस को सेलिब्रेट करें!

Madhya Pradesh Foundation Day 2025 Quotes: प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस (Madhya Pradesh Foundation Day) मनाया जाता है. इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था. बता दें कि इससे पूर्व मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल अलग-अलग राज्य थे, जिसकी राजधानी भोपाल रखी गई. बाद में 01 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) अलग होकर एक नया राज्य बना. इस अवसर पर राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां, लोकनृत्य, सरकारी समारोह और सम्मान समारोह आयोजित किये जाते हैं, और अब सोशल मीडिया के युग में फेसबुक, एक्स, वॉट्सऐप और यूट्यूब आदि से इस दिवस के सेलिब्रेशन की परंपरा तेजी से बढ़ रही है. मध्य प्रदेश फाउंडेशन दिवस पर कुछ इमोशनल कोट्स एवं संदेश यहां दिए गए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिये अपनों को भेजकर इस दिवस समारोह का हिस्सा बन सकते हैं. यह भी पढ़ें: Punjab Foundation Day 2025 Quotes: जहां साहस, संस्कृति और करुणा हो, वहीं पंजाब बसता है! अपनों को भेजें ऐसे प्रभावशाली कोट्स!
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रेरणादायक कोट्स
* ‘मध्य प्रदेश, भारत का हृदय, जहां संस्कृति साहस से मिलती है और परंपरा प्रगति के साथ घुलमिल जाती है.’ मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की अशेष शुभकामनाएं!
* ‘आइए अपने हृदय स्थल की भावना, विरासत और सुंदरता का जश्न मनाएँ. सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!’
* ‘कान्हा के जंगलों से लेकर महेश्वर के घाटों तक, मध्य प्रदेश का हर कोना भारत की आत्मा से धड़कता है.’
* ‘वीरता, कला और आध्यात्म की भूमि, मध्य प्रदेश, हमारे गौरव, हमारी पहचान को नमन.’
* ‘प्रगति, शांति और गौरव - मध्य प्रदेश सदैव भारत के हृदय के रूप में चमकता रहे.’
* ‘भारत का हृदय, मजबूती से धड़कता है! मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं!”
* ‘एकता, विरासत और सुंदरता की भूमि होने पर गर्व है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं!’
मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक स्तर पर कई समारोह आयोजित किए जाते हैं. कार्यक्रमों की श्रृंखला में पुरस्कार वितरण समारोह, सांस्कृतिक गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं.