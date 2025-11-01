Punjab Foundation Day 2025 Quotes: जहां साहस, संस्कृति और करुणा हो, वहीं पंजाब बसता है! अपनों को भेजें ऐसे प्रभावशाली कोट्स!

Punjab Foundation Day 2025 Quotes: हर साल 01 नवंबर को पंजाब स्थापना दिवस मनाया जाता है. 1956 के States Reorganisation Act के बाद भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किये जाने की चर्चा चल रही थी. पंजाब में भी पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर विभाजन की मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना किया जाए, लिहाजा 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का पुनर्गठन (Reorganization) किया गया था. केंद्र सरकार ने पंजाब प्रांत को तीन हिस्सों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (कुछ पहाड़ी क्षेत्र) और पंजाब में विभाजित करते हुए पंजाबी भाषा के आधार पर नया पंजाब राज्य घोषित किया गया. इस अवसर पर यहां सरकारी कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और झंडारोहण आदि किये जाते हैं, राज्य की उपलब्धियों को याद किया जाता है, विकास के नये संकल्प लिये जाते हैं. यहां कुछ इफेक्टिव कोट्स दिये गये हैं, जिन्हें अपने मित्र-परिजनों को भेजकर पंजाब स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh Foundation Day 2025 Quotes: मध्य प्रदेश, जहां धड़कता है देश का दिल! ऐसे खूबसूरत कोट्स अपनों को भेजकर इस दिवस को सेलिब्रेट करें!
पंजाब फाउंडेशन दिवस पर प्रेरणादायक कोट्स
* ‘पंजाब, जहां साहस, संस्कृति और करुणा की भावना हर दिल में पनपती है.’
* ‘सोने के खेतों से लेकर बहादुरों के दिलों तक, पंजाब एक ऐसी धरती है जो प्रेरणा देना कभी बंद नहीं करती.’
* ‘पंजाब की धरती न केवल फसलों से, बल्कि इतिहास, वीरता और हृदय से भी समृद्ध है.’
* ‘पंजाब हमें गर्व से जीना, सच बोलना और मजबूती से खड़ा होना सिखाता है.’
* ‘वीरता, जीवंतता और जीवन शक्ति का गुणगान करने वाली धरती का जश्न, पंजाब स्थापना दिवस की शुभकामनाएं.’
* ‘पंजाब, जहां हर धुन एक कहानी कहती है, और हर कहानी अपनी धरती के प्रति प्रेम से गूंजती है.’
* ‘एक ऐसी जगह जहां त्योहार कभी खत्म नहीं होते और आतिथ्य कभी फीका नहीं पड़ता, यही पंजाब की आत्मा है.’
* ‘पंजाब सिर्फ़ एक जगह नहीं है; यह संस्कृति, साहस और करुणा से बुनी एक भावना है.’
* ‘गिद्दा से भांगड़ा तक, गुरुद्वारों से लेकर हरे-भरे खेतों तक, पंजाब हर दिन जीवन का जश्न मनाता है.’
* ‘पंजाब स्थापना दिवस पर, आइए उस धरती को सलाम करें, जिसने भारत को उसकी शक्ति, आत्मा और गीत दिए हैं.’
