Lunar Eclipse’s Impact: कुछ राशियों पर विशेष असर डाल सकता है यह शक्तिशाली चंद्र ग्रहण? और दुनिया में भी उत्पात मचा सकता है, जानें विस्तार से..

कल 7 सितंबर, 2025 को 08.59 PM से ग्रहण की मद्धिम छाया पड़नी शुरु हो जाएगी, ज्योतिष नियमों के अनुसार 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरु हो जाता है. इस ग्रहण का समापन 08 सितंबर 2025 को 01.26 PM बजे होगा, चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश क्षेत्र में दिखने वाला है, लिहाजा यहां आध्यात्मिक कारणों से सूतक काल के नियमों का भी पालन करना होगा, लेकिन यहां हम सूतक काल के बारे में नहीं, बल्कि चंद्र ग्रहण से भिन्न-भिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़े उत्पात कर सकता है यह चंद्र ग्रहण.

इन राशियों पर ग्रहण का चौंकाने वाले प्रभाव पड़ सकता है

ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यह शक्तिशाली रक्त चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण का एक खास महत्व यह भी है कि इस बार चंद्र ग्रहण और पितृ पक्ष का संयोग बन रहा है. बताया जा रहा है कि यह संयोग 100 साल बाद पड़ रहा है. इस चंद्र ग्रहण का जो सबसे चौंकाने वाली बात हो रह है, वह यह कि यह ग्रहण तीव्र भावनाओं और अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकता है, जिसका खासतौर पर कुछ विशेष राशियों मसलन कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वालों पर पड़ सकता है. यह भी पढ़ें : Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण से पहले मां महामाया मंदिर में पूजा-पाठ के लिए उमड़े श्रद्धालु, 12 बजे बंद होंगे पट

यूं तो इस शक्तिशाली ग्रहण का असर हर राशियों पर पड़ने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां हैं, जिन पर ग्रहण का विशेष असर पड़ने वाला है. आइये जानते हैं इस पर विस्तार से..

कर्क: साल के इस दूसरे चंद्र ग्रहण से कर्क राशि के कुछ जातकों पर तीव्र भावनाओं और अप्रत्याशित परिवर्तनों का सामना करना पड़ सकता है.

सिंह: यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि के जातकों की सुरक्षा के विषयों को उजागर करेगा, जिसमें संभावित रूप से वित्तीय और व्यक्तिगत संपत्ति शामिल हो सकती है, और उन्हें अपने वित्तीय प्रबंधन पर पुनर्विचार करने की जरूरत हो सकती है.

कन्या: इस राशि के जातकों को चिंतन, अनुकूलन और परिवर्तन के लिए प्रेरणा की अपेक्षा करें, साथ ही सफलताएँ भी संभव हैं।

वृश्चिक: इस राशि के कुछ जातकों को राहु और शनि की युति का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे स्थान अथवा रोजगार अचानक परिवर्तन हो सकता है.

मीन: यह चंद्र ग्रहण जातकों के लिए आध्यात्मिक विकास और रहस्योद्घाटन कर सकता है, इसके लिए वे तैयार हैं. कुछ जातकों को आर्थिक नुकसान की भी संभावना है.

चंद्र ग्रहण का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

कुछ ज्योतिषियों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण विश्व स्तर पर भी काफी गहरे प्रभाव डाल सकता है. ग्रहण के दौरान ग्रहों के प्रभाव से दो राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ सकता है. राष्ट्राध्यक्षों के मध्य शीत-युद्ध की स्थिति बन सकती है. जहां तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिलाओं की बात है तो वे भी इस ग्रहण से अछूती नहीं रहेंगी. कई दृष्टिकोण से उन्हें कुछ नकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है. ग्रहण शुरु होने से तीन माह के भीतर की अवधि में आम जनमानस के स्वास्थ्य में भी अवरोध, सुख में कमी, नए रोगों के होने से सेहत प्रभावित हो सकता है. भारतीय रुपए की वैल्यू और कम हो सकती है. अलबत्ता व्यावसायिक रूप से यह समय ठीक रहेगा.