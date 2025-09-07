नंगी आंखों से Chandra Grahan देखना सेफ है या नहीं? कहां देख सकेंगे LIVE Streaming, एक क्लिक में जानें हर जरूरी डिटेल

Chandra Grahan 2025 Timing: आज, 7 सितंबर को रात 9:58 से चंद्रग्रहण (Lunar eclipse 2025) लगने जा रहा है, जो रात 1:26 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान रात 11:00 बजे से 12:22 बजे तक पूर्ण चंद्रग्रहण रहेगा. इस अवस्था में चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे आमतौर पर "ब्लड मून (Blood Moon)" कहा जाता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या नंगी आंखों से चंद्रग्रहण देखना सुरक्षित है या नहीं. खासकर यह डर रहता है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाले खतरनाक विकिरण हमारी आंखों को नुकसान ने पहुंचा दें. तो आपको बता दें, यह चंद्रग्रहण देखना बिल्कुल सुरक्षित है और इससे आंखों को कोई खतरा नहीं है.

वैज्ञानिकों ने क्या बताया?

वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि चंद्रग्रहण देखने के लिए किसी विशेष चश्मे, फिल्टर या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है. क्योंकि चंद्रमा अपना प्रकाश स्वयं नहीं देता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है. यही कारण है कि इसका प्रकाश आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता.

इसके विपरीत, जब सूर्यग्रहण (Solar Eclipse) होता है, तो सीधी तेज धूप आंखों को जला सकती है और दृष्टि को प्रभावित कर सकती है. इसलिए, बिना सुरक्षा उपकरणों के सूर्य ग्रहण देखना खतरनाक होता है.

क्यों लाल हो जाता है चंद्रमा का रंग?

चंद्रग्रहण के दौरान, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो सीधी सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती. केवल पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरने वाली लाल किरणें ही चंद्रमा तक पहुंचती हैं. यही कारण है कि चंद्रमा लाल-तांबे के रंग का दिखाई देता है. इसे ब्लड मून कहते हैं. यह नजारा सूर्यास्त के समय आकाश के लाल होने जितना ही शानदार होता है.

कहां देख सकेंगे LIVE Streaming?

चंद्रग्रहण को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा. अगर मौसम साफ रहा, तो लोग बिना दूरबीन के भी इसे आसानी से देख सकेंगे. इसके अलावा Timeanddate.com, NASA और ISRO के YouTube चैनल समेत न्यूज चैनलों की वेबसाइट्स पर चंद्रग्रहण को लाइव देखा जा सकता है.