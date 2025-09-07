07 Sep, 23:38 (IST)

Blood Moon 2025 LIVE: दिल्ली में चंद्रग्रहण का रोमांचक नजारा देखने को मिला. ग्रहण के पूर्ण चरण में पहुंचते ही चांद लाल होकर 'ब्लड मून' बन गया. राजधानी के लोग छतों और खुली जगहों पर इस खगोलीय घटना का आनंद लेते नजर आए.

07 Sep, 23:30 (IST)

Blood Moon 2025 LIVE: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चंद्रग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिला. जैसे ही ग्रहण आंशिक अवस्था से पूर्ण अवस्था में पहुँचा, चांद लाल रंग में चमकने लगा. गंगा घाटों और छतों पर जमा लोगों ने इस अनोखी खगोलीय घटना को देखा और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं.

07 Sep, 23:20 (IST)

Blood Moon 2025 LIVE: पूरे भारत में चंद्र ग्रहण 2025 का अद्भुत नजारा देखने को मिला. आंशिक चरण से आगे बढ़ते हुए, चंद्रमा धीरे-धीरे लाल रंग में चमकने लगा और पूर्ण चरण में 'ब्लड मून' बन गया. लोगों ने आकाश में इस दुर्लभ घटना को कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया.

07 Sep, 23:14 (IST)

Blood Moon 2025 LIVE: केरल के तिरुवनंतपुरम में चंद्रग्रहण का अद्भुत नजारा देखकर लोग रोमांचित हो उठे. जैसे ही चंद्रमा अपनी पूर्ण चरण में पहुंचा, उसका रंग लाल होने लगा. 'ब्लड मून' का यह नजारा देखने के लिए लोग छतों और समुद्र तटों पर उमड़ पड़े.

07 Sep, 23:10 (IST)

Blood Moon 2025 LIVE: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चंद्रग्रहण का खूबसूरत नजारा देखने को मिला. जैसे-जैसे ग्रहण आंशिक से पूर्ण अवस्था में पहुंचा, चांद लाल हो गया. लोगों ने खुले आसमान में इस दुर्लभ नजारे का आनंद लिया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

07 Sep, 23:05 (IST)

Blood Moon 2025 LIVE: शंघाई के आसमान में एक अद्भुत ब्लड मून (Blood Moon) देखा गया. नेटिजन्स ने इस पूर्ण चंद्रग्रहण की तस्वीरें #xiaohongshu और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीं. लाल रंग के चंद्रमा की यह अनोखी झलक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही.

Chandra Grahan 2025: पूरे भारत में आज 2025 का बेहद खास चंद्रग्रहण देखा जा रहा है. रात के आसमान में पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ी, तो उसका आधा हिस्सा ढक गया. धीरे-धीरे यह नजारा और गहरा होता जा रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, जैसे ही चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में पहुंचेगा तो वह लाल-तांबे के रंग जैसा दिखाई देने लगेगा. इस खूबसूरत नजारे को लोग 'ब्लड मून' कहते हैं. इस बार ब्लड मून पूरे 82 मिनट तक आसमान में रहा, जिसे देखने के लिए लोग छतों और खुले मैदानों पर जमा हुए. चंद्रग्रहण के इस नजारे ने लोगों को रोमांचित कर दिया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसे बिना किसी डर के नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है.

चंद्रग्रहण या 'ब्लड मून' का पूर्ण चरण शुरू हो गया है

आंशिक चरण आकाश में दिखाई दे रहा है

यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण चंद्र ग्रहण का लाइव दृश्य