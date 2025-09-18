नट्स और सीड्स में छिपा विटामिन B3 कर सकता है स्किन कैंसर से बचाव, स्टडी का बड़ा खुलासा

Representational Image | Unplash

एक ताजा स्टडी में सामने आया है कि नट्स और सीड्स सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि स्किन कैंसर से बचाव में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. बादाम, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता और काजू जैसे साधारण नट्स और सीड्स में मौजूद विटामिन B3 (नियासिन या निकोटिनामाइड) त्वचा को हानिकारक UV किरणों से बचाने और कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है.

विटामिन B3 क्या करता है?

विटामिन B3, खासतौर पर निकोटिनामाइड के रूप में, त्वचा की कोशिकाओं को सूर्य की रोशनी से होने वाले DNA डैमेज की मरम्मत में मदद करता है. यही डैमेज आगे चलकर स्किन कैंसर की वजह बन सकता है. यह विटामिन त्वचा को मजबूत बनाता है और उसकी प्राकृतिक रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जिससे अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों के नुकसान से सुरक्षा मिलती है.

स्टडी के चौंकाने वाले नतीजे

वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने 33,000 से ज्यादा अमेरिकी वेटरन्स पर यह अध्ययन किया. उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने B3 सप्लीमेंट्स लिए, उनमें स्किन कैंसर का खतरा 14% कम हुआ. जिन लोगों को पहले स्किन कैंसर हो चुका था, उनमें यह खतरा 54% तक घटा.

शोधकर्ता डॉ. ली व्हीलस ने बताया, “मैं इस स्तर के जोखिम में कमी को देखकर हैरान था. यह एक साधारण और सुलभ विटामिन के लिए काफी बड़ा असर है.”

किन लोगों के लिए है सबसे जरूरी?

वे लोग जिन्हें पहले स्किन कैंसर हो चुका है.

ज्यादा धूप में काम करने वाले या वृद्ध लोग जिनकी त्वचा अधिक संवेदनशील होती है.

स्किन कैंसर के उच्च जोखिम वाले लोग.

कैसे पाएं विटामिन B3?

नट्स: बादाम, काजू, पिस्ता

बादाम, काजू, पिस्ता सीड्स: सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज

सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज अन्य स्रोत: दालें, साबुत अनाज

दालें, साबुत अनाज सप्लीमेंट: हालांकि, किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

साधारण से दिखने वाले नट्स और सीड्स में छिपा विटामिन B3 आपकी त्वचा के लिए ढाल बन सकता है. यह न केवल स्किन की सेहत सुधारता है, बल्कि स्किन कैंसर के खतरे को आधे से ज्यादा कम कर सकता है. इसलिए, अगली बार जब आप स्नैक चुनें, तो नट्स और सीड्स को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं.