प्रेगनेंसी में क्या करें और क्या न करें: एक व्यापक गाइड

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है, जिसके बारे मे हर कोई एक्सपर्ट बनता है. जैसे ही आप अपने परिवार मे बताते है, advice देने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है. जैसे की यह खाओ, वो मत खाओ, सीधा मत सो, ज़्यादा मत चलो, और भी चीज़ें. प्रॉब्लम तब आती है तब हर कोई अपनी view शेयर करता है, और आप confuse हो जाते है, किसकी बात मानें और किसकी ना मानें. और इन सब मे लोग अक्सर एक ज़रूरी चीज़ भूल जाते है, जो है pregnancy medical insurance. चलिए इस आर्टिकल मे समझते है की pregnancy के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नई करना चाहिए.

(Do’s) During Pregnancy- इन Important चीज़ो का ध्यान रखें

एक्टिव और इंटेलिजेंट रहने के लिए आराम करें

डॉक्टर कभी भी पेशेंट से नहीं कहेंगे कि वे प्रेग्नेंट होने पर exercise नहीं कर सकतीं. आप लेबर तक अपनी वही activities जारी रख सकती हैं, जैसे आप प्रेग्नेंट होने से पहले करती थीं. इन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं: walking, swimming और प्रीनेटल योगा. ये सभी एक्टिविटीज़ आपको आपके रिकमेंडेड weight range में रखने में मदद करेंगी, आपके circulation को बेहतर बनाएंगी और वेट से जुड़ी किसी भी परेशानी का चांस भी कम करेंगी. आप ओलंपिक गेम्स की तैयारी नहीं कर रही होंगी.

खूब सारे लिक्विड पिएं

जैसे-जैसे आपकी pregnancy आगे बढ़ेगी और आपका पेट बढ़ेगा, आपके ब्लड वॉल्यूम में भी काफी बढ़ोतरी होगी. इसलिए, ज़्यादा लिक्विड पीना ज़रूरी है. आपके शरीर में काफी liquid की कमी से चक्कर और headache हो सकता है, साथ ही डिहाइड्रेशन के कारण समय से पहले लेबर भी हो सकता है. हमेशा साफ और शुद्ध पानी पीना पक्का करें। क्योंकि सादा पानी थोड़ी देर बाद फीका पड़ सकता है, आप फ्लेवर बढ़ाने के लिए पानी में कटा हुआ नींबू या खीरा मिला सकती हैं.

(Dont’s) During Pregnancy- इन Important चीज़ों का ध्यान रखें

शराब पीने या बहुत ज़्यादा कैफीन लेने से बचें.

इसमें कोई शक नहीं कि प्रेग्नेंसी के दौरान शराब पीना सेफ़ नहीं है. शराब प्लेसेंटा को पार करके गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर डाल सकती है. कैफीन बच्चे तक भी जा सकता है; प्रेग्नेंसी के दौरान दिन में 200 mg, जो एक कप कॉफी (बारह औंस) के बराबर है, लेना ठीक माना जाता है.

हाई रिस्क वाली खाने की चीज़ों से बचें

जब आप high risk वाली खाने की चीज़ें खाते हैं, जैसे कच्ची मछली से बनी सुशी, बिना पाश्चुराइज़ किया हुआ सॉफ्ट चीज़, जैसे ब्री या फेटा, और डेली मीट, जब तक उन्हें पहले warm water में गर्म न किया गया हो, तो लिस्टेरिया और दूसरी तरह की खाने से फैलने वाली diseases का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अपनी pregnancy के अगले नौ महीनों के लिए अपने खाने के चुनाव को लेकर सावधान रहना ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है.

सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ की जाने वाली ज़रूरी चीज़: मेडिकल इंश्योरेंस

एक्सरसाइज़ या डाइट से जुड़ी नहीं, लेकिन उतनी ही ज़रूरी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं: आप अपनी डिलीवरी के लिए फाइनेंशियली कितने तैयार हैं. Pregnancy को एक ऐसा इवेंट माना जाता है जिसमें एक मेडिकल प्रोसीजर शामिल होता है. एक नॉर्मल और बिना किसी दिक्कत वाली डिलीवरी में कई बड़े आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च होते हैं. इनमें प्रीनेटल विज़िट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हॉस्पिटल में रहने और बच्चे को जन्म देने का खर्च शामिल होगा. जब दिक्कतें आती हैं, तो बच्चे को जन्म देने का खर्च तेज़ी से बढ़ सकता है.

ऐसे समय में एक सही family health insurance प्लान आपके पूरे परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। इसलिए, परिवार शुरू करने के बारे में सोचते समय, या जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता सही pregnancy medical insurance या एक व्यापक family health insurance प्लान लेना होना चाहिए, ताकि डिलीवरी और उससे जुड़े मेडिकल खर्चों की चिंता कम हो सके.