Teachers' Day 2025 Wishes: शिक्षक दिवस के इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Teachers' Day 2025 Wishes In Hindi: भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे (Teachers' Day) मनाया जाता है. भारत के पहले उप-राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan) के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है. यह दिन शिक्षाविद् और दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के 40 से भी अधिक वर्ष एक शिक्षक के तौर पर बिताया और जब वे राष्ट्रपति बने तो छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा प्रकट की, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर वे इस दिन को शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे अच्छा लगेगा. शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए ही उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था. उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स को शेयर करके अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- आज टीचर्स डे के दिन हम आपसे बताना चाहते हैं,

कि आप जिस तरह से हमें पढ़ाते हैं...

हमारा ध्यान रखते हैं, हमें प्यार करते है...

वो आपको दुनिया का बेस्ट टीचर बनाता है.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

2- जो बनाए हमें एक अच्छा इंसान,

और बताए सही-गलत की पहचान,

देश के उन भविष्य निर्माताओं को,

हम करते हैं शत-शत प्रणाम.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

3- रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में,

ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं,

जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर,

ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूं.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

4- मुझे पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए धन्यवाद,

मुझे सही-गलत की पहचान सिखाने के लिए धन्यवाद,

मुझे बड़े सपने देखने और आकाश को चूमने का साहस देने के लिए धन्यवाद,

मेरा मित्र, गुरु और प्रकाश बनने के लिए धन्यवाद.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

5- आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं,

आपने हमेशा सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है,

मेरे लिए आप सिर्फ एक टीचर नहीं,

बल्कि मेरे फ्रेंड, फिलॉस्फर और गाइड हैं.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

बता दें कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसके प्रति उनका आभार व्यक्त करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इस दिन तमाम छात्र अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक ले जाने वाले अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस संसार के हर इंसान के जीवन में शिक्षक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक ही अपनी मेहनत और लगन से अपने सभी छात्रों को शिक्षित करता है और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है.