World Teachers' Day 2025 Wishes: विश्व शिक्षक दिवस पर इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings को भेजकर दें शुभकामनाएं

World Teachers' Day 2025 Wishes in Hindi: शिक्षकों के प्रति आभार और सम्मान जाहिर करने के लिए जहां देशभर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे (Teachers' Day) मनाया जाता है तो वहीं इसके ठीक एक महीने बाद विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है. जी हां, हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे (World Teachers' Day) मनाया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस (International Teachers' Day) के तौर पर भी जाना जाता है. इस दिवस के इतिहास की बात करें तो सन 1966 में यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, रोजगार और आगे की शिक्षा के साथ सभी गाइलाइन्स को बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन पहली बार साल 1994 में विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसके बाद से हर साल 5 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है.
अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक ले जाने वाले तमाम शिक्षकों के प्रति आभार और सम्मान जाहिर करने के मकसद से हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है. इस दिन दुनिया में शिक्षा के महत्व और उसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जाता है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स को भेजकर विश्व शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
आपको बता दें कि भारत में देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जबकि दुनिया के विभिन्न देश अलग-अलग तारीखों पर शिक्षक दिवस मनाते हैं. 5 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शिक्षक दिवस पर दुनिया भर के तमाम शिक्षकों को उनकी शिक्षा और कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, इसके साथ ही उनका आभार व्यक्त किया जाता है. इस दिन यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा संगठन द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं, ताकि शिक्षा के महत्व और उसमें शिक्षक की भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके.