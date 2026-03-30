Rajasthan Day 2026 Messages: राजस्थान स्थापना दिवस के इन हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes. Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

राजस्थान दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

Rajasthan Day 2026 Messages in Hindi: शौर्य, साहस और अनूठी सांस्कृतिक विरासत की गौरवशाली भूमि राजस्थान सोमवार, 30 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस (Rajasthan Day) मना रहा है. 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आए इस राज्य का इतिहास भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के दृढ़ संकल्प और विभिन्न रियासतों के ऐतिहासिक विलय की गाथा है. आज के दिन प्रदेश भर में 'पधारो म्हारे देश' की भावना के साथ राजस्थान की जीवंत संस्कृति, लोक कला और वीरता के किस्सों को याद किया जा रहा है.

1947 में भारत की आजादी के बाद अलग-अलग राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई. इसी कड़ी में तत्कालीन 'राजपूताना' की रियासतों को मिलाकर वर्तमान राजस्थान का स्वरूप तैयार किया गया. यह एकीकरण कुल सात चरणों में संपन्न हुआ था. शुरुआत में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जैसी रियासतों का विलय हुआ, जिसके बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों के शामिल होने पर 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का विधिवत गठन हुआ.

राजस्थान के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका को आज भी कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है. उनके कूटनीतिक प्रयासों और दूरदर्शिता के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में स्वाभिमानी रियासतों को एक सूत्र में पिरोना संभव हो सका. उनके इस योगदान के बिना आधुनिक राजस्थान की परिकल्पना कठिन थी.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान अपनी शौर्य गाथाओं के कारण देशभर में एक विशेष पहचान रखता है. राजस्थान दिवस के इस विशेष अवसर पर आप अपने मित्रों और परिजनों को इन शानदार हिंदी मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए राजस्थान स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- त्याग और बलिदान की भूमि राजस्थान,

वीरों और वीरांगनाओ की भूमि राजस्थान,

गौरवशाली इतिहास और धरोहर जिसकी शान,

सबसे निराला, सबसे प्यारा मेरा राजस्थान.

राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं

राजस्थान दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

2- चोखो है म्हारो प्यारो राजस्थान की माटी,

यहां का कण-कण सुनाता है गौरव गाथाएं.

राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं

राजस्थान दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

3- वीरों ने अपने खून से राजस्थानी माटी का किया वंदन है,

इसको माथे पर लगा लो, यह माटी नहीं चंदन है.

राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं

राजस्थान दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

4- कण-कण से गूंजे जय-जय राजस्थान,

बढ़ा देता है भारत का गौरव और सम्मान.

राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं

राजस्थान दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

5- अपनी इस मातृभूमि को,

आओ स्वर्ग हम बनाएं,

इससे बढ़ेगा विश्व में,

हमारा मान और सम्मान.

राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं

राजस्थान दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

राजस्थान की पहचान यहाँ के महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और राजा सूरजमल जैसे महान योद्धाओं की शौर्य गाथाओं से है. यहाँ के प्राचीन और अजेय किले आज भी अपने गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं. पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है. हर साल लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ की वास्तुकला, रंग-बिरंगी संस्कृति और किलों का दीदार करने पहुँचते हैं.

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के अल्बर्ट हॉल और आमेर किले सहित प्रदेश के सभी प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर सांस्कृतिक संध्या और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है. इन कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और लोक परंपराओं से रूबरू कराया जा रहा है. राज्य सरकार ने इस दिन पर्यटकों के लिए कई विशेष सुविधाएं और रियायतें भी घोषित की हैं.