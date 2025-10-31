Punjab Formation Day 2025 Quotes: पंजाब फ़ॉर्मेशन डे पर ये कोट्स भेजकर दें शुभकामनाएं!

पंजाब फ़ॉर्मेशन डे (Photo: File Image)

Punjab Formation Day 2025 Quotes: पंजाब राज्य स्थापना दिवस (Punjab Formation Day), जिसे पंजाब पुनर्गठन दिवस भी कहा जाता है. इस दिन को हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है. पंजाब राज्य स्थापना दिवस 1966 में हुए पंजाब राज्य के पुनर्गठन की याद में मनाया जाता है, जब भाषाई और प्रशासनिक आधार पर बड़े पंजाब प्रांत से आधुनिक पंजाब राज्य का गठन किया गया था. यह दिवस वर्तमान पंजाब राज्य के जन्म का प्रतीक है, जिसे पंजाबी भाषी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया, जबकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग-अलग राज्यों के रूप में स्थापित किया गया. साल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद, पूर्ववर्ती पंजाब प्रांत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच कर दिया गया. स्वतंत्र भारत में बना भारतीय पंजाब प्रारंभ में विविध भाषाई और सांस्कृतिक जनसंरचना वाला एक विशाल राज्य था. यह भी पढ़ें: Punjab Foundation Day 2025 Quotes: जहां साहस, संस्कृति और करुणा हो, वहीं पंजाब बसता है! अपनों को भेजें ऐसे प्रभावशाली कोट्स!

"पंजाब" शब्द की उत्पत्ति फ़ारसी शब्द "पंज" और "आब" से हुई है, जिसका अर्थ है "पांच जल" या "पांच नदियां", जो पांच नदियों, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज के ऐतिहासिक महत्व को संदर्भित करता है, जो मूल रूप से इस क्षेत्र का हिस्सा थीं. राजनीतिक सीमाओं द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बावजूद, पंजाब की पहचान इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है. पंजाबी राज्य में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है. पंजाब फ़ॉर्मेशन डे पर पंजाब के लोग इसे बहुत ही धूम धाम से मनाते हैं. इस दिन अगर आप पंजाब फ़ॉर्मेशन डे की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो हम ले आए हैं ये हिंदी ग्रीटिंग्स जिन्हें भेजकर आप पंजाब फ़ॉर्मेशन डे की बधाई दे सकते हैं.

‘पंजाबी होने पर गर्व है! #Punjab foundation day’

पंजाब फाउंडेशन डे (Photo: File Image)

‘पांच नदियों की धरती, एक आत्मा, पंजाब!’

पंजाब फ़ॉर्मेशन डे (Photo: File Image)

‘वीरता से जीवंतता तक, पंजाब हमेशा चमकता रहेगा.’

पंजाब डे (Photo: File Image)

‘वाखरी शान, पंजाब दी! #Punjab day.’

पंजाब दिवस (Photo: File Image)

‘भारत के हृदय का उत्सव, पंजाब स्थापना दिवस की शुभकामनाएं.’

पंजाब दिवस (Photo: File Image)

1 नवंबर, 1966 को पंजाब को आधिकारिक तौर पर भाषाई आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा बन गए और मुख्य रूप से पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब राज्य के रूप में बने रहे. इस महत्वपूर्ण अवसर पर पंजाब स्थापना दिवस का जन्म हुआ.