Promise Day 2026 Wishes: प्रॉमिस डे के इन रोमांटिक हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings को भेजकर दें शुभकामनाएं

प्रॉमिस डे 2026 (Photo Credits: File Image)

Promise Day 2026 Wishes in Hindi: फरवरी यानी 'मंथ ऑफ लव' (Month of Love) में वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) का उत्साह अपने चरम पर है. रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे और टेडी डे मनाने के बाद अब कपल्स 11 फरवरी को 'प्रॉमिस डे' (Promise Day) मनाने की तैयारी कर रहे हैं. वैलेंटाइन वीक के पांचवें दिन मनाया जाने वाला यह दिन किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन प्रेमी जोड़े एक-दूसरे से उम्र भर साथ निभाने, दुख-सुख में खड़े रहने और भरोसे को कभी न तोड़ने का वादा करते हैं.

किसी भी सफल रिश्ते के लिए प्यार के साथ-साथ विश्वास और प्रतिबद्धता (Commitment) का होना अनिवार्य है. प्रॉमिस डे कपल्स को एक ऐसा मौका देता है जहां वे अपनी भावनाओं को केवल शब्दों तक सीमित न रखकर, उन्हें एक संकल्प में बदलते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे वादे, जैसे एक-दूसरे की बात सुनना या मुश्किल समय में साथ देना, भविष्य में रिश्ते को और अधिक गहरा बनाते हैं.

वैलेंटाइन वीक के पांचवें दिन यानी 11 फरवरी को प्रॉमिस डे मनाया जाता है. यह दिन रिश्तों में भरोसे और प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए समर्पित है. इस विशेष अवसर पर आप अपने पार्टनर को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन खूबसूरत हिंदी संदेशों के साथ अपनी प्रतिबद्धता जता सकते हैं. इसके साथ ही प्रॉमिस डे के इन रोमांटिक हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स को शेयर कर सकते हैं.

1- मन-ही-मन करते हो बातें,

दिल की हर बात कह जाते हो,

एक बार तो अपनी बाहों में ले लो हमें,

बस यही कहते-कहते हर बार रुक जाते हो.

प्रॉमिस डे की शुभकामनाएं

प्रॉमिस डे 2026 (Photo Credits: File Image)

2- तुम उदास-उदास से लगते हो,

कोई तरकीब बताओ मनाने की,

प्रॉमिस है तुमसे मैं जिंदगी गिरवी रख सकता हूं,

बस तुम कीमत तो बताओ मुस्कुराने की...

प्रॉमिस डे की शुभकामनाएं

प्रॉमिस डे 2026 (Photo Credits: File Image)

3- सुना है वो जाते हुए कह गए कि,

अब तो हम सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में आएंगे,

कोई कह दे उनसे वो वादा कर लें,

हम जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे.

प्रॉमिस डे की शुभकामनाएं

प्रॉमिस डे 2026 (Photo Credits: File Image)

4- वादा ना करो अगर तुम निभा ना सको,

चाहो ना उसको जिसे तुम पा ना सको,

दोस्त तो दुनिया में बहुत होते हैं,

पर एक खास रखो जिसके बिना तुम मुस्कुरा ना सको.

प्रॉमिस डे की शुभकामनाएं

प्रॉमिस डे 2026 (Photo Credits: File Image)

5- आंखें खुले तो चेहरा मेरे प्यार का हो,

आंखें बंद हो तो सपना मेरे यार का हो,

मैं जी लूंगा सिर्फ उस एक पल में,

बस इतना प्रॉमिस कर दो कि,

मेरी हर सांस पर हक सिर्फ आपका हो.

प्रॉमिस डे की शुभकामनाएं

प्रॉमिस डे 2026 (Photo Credits: File Image)

प्रॉमिस डे पर केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि इरादों की मजबूती मायने रखती है. जानकारों का कहना है कि झूठे वादे रिश्ते में कड़वाहट ला सकते हैं, इसलिए केवल वही वादा करें जो आप हकीकत में पूरा कर सकें. अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्हें यह महसूस कराना जरूरी है कि आप हर परिस्थिति में उनके साथ रहेंगे. प्यार में एक-दूसरे के सम्मान का वादा सबसे बड़ा होता है.