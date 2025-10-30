Rashtriya Ekta Diwas 2025: ‘साझा प्रयास से हम देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं.’ ऐसे प्रेरक कोट्स अपनों को भेजकर इस दिवस को सार्थक बनाएं!

National Unity Day 2025 Quotes: भारत में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day) मनाया जाता है. गौरतलब है कि इसी दिन आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) का जन्म हुआ था. चूंकि आजाद भारत के लगभग 562 रियासतों (जम्मू-कश्मीर अपवाद है) को एक राष्ट्र में एकीकृत करने में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के नाम समर्पित है. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बढ़ावा देनी है. यह दिवस भारतीयों को जाति, पंथ या क्षेत्र के मतभेदों से परे एकजुट होने के महत्व की याद दिलाता है. इस अवसर पर स्कूलों, कार्यालयों औऱ सरकारी संस्थानों में विविधता में एकता दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर 2025) को सेलिब्रेट करने के लिए यहां दिये प्रभावशाली कोट्स अपने इष्ट-मित्रों को शेयर कर इस दिवस को सेलिब्रेट करें.
राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रभावशाली कोट्स
* ‘एकता के बिना जनशक्ति तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकता, जब तक उसे उचित रूप से सामंजस्यपूर्ण और एकजुट न किया जाए, और तब वह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है.’
-सरदार वल्लभ भाई पटेल
* ‘धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलो, अपनी एकता का दुरुपयोग मत करो.’
-सरदार वल्लभ भाई पटेल
* ‘मेरी एकमात्र इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक बने और देश में कोई भी भूखा न रहे, कोई भी भोजन के लिए आंसू न बहाए.’
-सरदार वल्लभ भाई पटेल
* ‘साझा प्रयास से हम देश को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं.’ -सरदार वल्लभ भाई पटेल
* ‘हम उतने ही मज़बूत होंगे, जितना एकजुट रहेंगे, जबकि उतने ही कमज़ोर होंगे, जितना हम विभाजित रहेंगे,’ — जे.के. राउलिंग
* ‘एकता ही शक्ति है... जब टीम वर्क और सहयोग होता है, तो अद्भुत चीज़ें हासिल की जा सकती हैं.’ — मैटी स्टेपानेक
* ‘एक साथ आना एक शुरुआत है; साथ रहना प्रगति है; साथ मिलकर काम करना सफलता है.’ — हेनरी फ़ोर्ड
* ‘विविधता में एकता, सुंदरता भी है और शक्ति भी.’ — माया एंजेलो
* ‘भारत की ताकत उसकी एकता में है. सरदार पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि.’
राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं!
* ‘राष्ट्रीय एकता दिवस हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है, आइए मिलकर भारत को और मजबूत बनाएं.’ हैप्पी नेशनल यूनिटी डे!
* ‘सरदार पटेल के आदर्श हमें प्रेरित करते हैं कि हम एकजुट होकर देश की सेवा करें. राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं!
* ‘राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकजुट होकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं. हैप्पी नेशनल यूनिटी डे!