Narak Chaturdashi 2025 Messages: नरक चतुर्दशी के इन हिंदी WhatsApp Wishes, Facebook Greetings और Quotes भेजकर दें शुभकामनाएं

Narak Chaturdashi 2025 Messages: दिवाली का त्यौहार पांच दिन तक मनाया जाता है, यह त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज से समाप्त होता है. धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi) को छोटी दिवाली (Choti Diwali) या रूप चौदस (Roop Chaudas) के नाम से भी जाना जाता है, इस साल नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. अभ्यंग स्नान मुहूर्त सुबह 04:23 बजे शुरू होगा और 05:35 बजे समाप्त होगा, जो 1 घंटे 12 मिनट तक चलेगा. नरक चतुर्दशी के दिन घर से सारे पुराने टूटे- फूटे सामान और कचरा घर से बाहर निकाला जाता है. ऐसा कहा जाता है बिना काम के पुराना सामान और कबाड़ा घर से बाहर निकालने से घर में अच्छी एनर्जी आती है. लक्ष्मी पूजा से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. पांच दिवसीय दिवाली उत्सव में नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, चतुर्दशी तिथि के दौरान अभ्यंग स्नान करने से नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है. भक्त स्नान से पहले तिल का तेल लगाते हैं, क्योंकि यह शुद्धिकरण और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा का प्रतीक है. यह भी पढ़ें: Dhanteras 2025: सोना महंगा है तो धनतेरस पर ये वस्तुएं खरीदकर भी घर में शुभता और सौभाग्य ला सकते हैं! जानें क्या वस्तुएं खरीदें!
अभ्यंग स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है, इस अनुष्ठान में स्नान से पहले तिल के तेल और पारंपरिक उबटन से बने हर्बल पेस्ट को लगाना शामिल है, जो शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है. ऐसा कहा जाता है कि चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान करने से पाप से मुक्ति और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण ने इसी दिन राक्षस नरकासुर का संहार किया था. जिसके बाद से नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. इस दिन लोग एक-दूसरे को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स, कोट्स को भेजकर प्रियजनों को नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
1- नरक चतुर्दशी की हार्दिक बधाई
2- शुभ नरक चतुर्दशी
3- नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं
4- हैप्पी नरक चतुर्दशी
5- नरक चतुर्दशी 2025
नरक चतुर्दशी की रात यम दीपक जलाया जाता है. यम दीप जलाने का विशेष महत्व है. ऐसा माना जाता है कि भगवान यम को यह दीया अर्पित करने से अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है और घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं.