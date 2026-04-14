Mesh Sankranti 2026 Wishes: सौर नववर्ष का आगाज! मेष संक्रांति पर शेयर करें ये शानदार हिंदी WhatsApp Sticker, GIF Greetings, HD Images और Wallpapers

मेष संक्रांति 2026 (Photo Credits: File Image)

Mesh Sankranti 2026 Wishes In Hindi: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में मेष संक्रांति (Mesh Sankranti) का विशेष महत्व है, जिसे सौर नववर्ष (Solar New Year) के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष यह पर्व 14 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन नौ ग्रहों के राजा सूर्य देव (Surya Dev) मीन राशि से निकलकर अपने उच्च की राशि मेष में प्रवेश करते हैं. मेष राशि चक्र की पहली राशि है, इसलिए इसे नए कालचक्र की शुरुआत माना जाता है, जो जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता का संचार करती है.

मेष संक्रांति आध्यात्मिक विकास और आंतरिक परिवर्तन का समय माना जाता है. इस दौरान सूर्य की किरणें अत्यंत प्रभावी होती हैं, इसलिए हिंदू मान्यताओं में इस दिन को ध्यान, प्रार्थना और विशेष पूजा-पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है. ज्योतिषियों का मानना है कि मेष राशि में सूर्य का गोचर प्रशासनिक क्षमताओं और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है.

मेष संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान-पुण्य करने की प्राचीन परंपरा है. इस दिन सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है:

पवित्र स्नान: सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.

सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. सूर्य अर्घ्य: तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़, रोली और अक्षत मिलाएं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दें.

तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़, रोली और अक्षत मिलाएं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. मंत्र एवं पाठ: इस दिन सूर्य मंत्रों का जप, सूर्य चालीसा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है.

आज के दौर में लोग इस पावन अवसर पर एक-दूसरे को डिजिटल माध्यमों से भी बधाई देते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp और Facebook पर शानदार हिंदी स्टिकर्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, एचडी इमेजेस और वॉलपेपर्स साझा किए जा रहे हैं. ये संदेश न केवल रिश्तों में मधुरता लाते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी आधुनिक रूप में सहेजते हैं.

1- मेष संक्रांति की शुभकामनाएं

मेष संक्रांति 2026 (Photo Credits: File Image)

2- मेष संक्रांति की हार्दिक बधाई

मेष संक्रांति 2026 (Photo Credits: File Image)

3- शुभ मेष संक्रांति

मेष संक्रांति 2026 (Photo Credits: File Image)

4- मेष संक्रांति 2026

मेष संक्रांति 2026 (Photo Credits: File Image)

5- हैप्पी मेष संक्रांति

मेष संक्रांति 2026 (Photo Credits: File Image)

मेष संक्रांति की तिथि पर ही भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थानीय परंपराओं के अनुसार फसल उत्सव और नववर्ष मनाया जाता है. भौगोलिक दूरियों के बावजूद, इन त्योहारों का मूल भाव एक ही है:

पंजाब: यहाँ इसे बैसाखी के रूप में फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है.

यहाँ इसे के रूप में फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है. तमिलनाडु: तमिल समुदाय इसे पुथांडु (तमिल नववर्ष) के रूप में मनाता है.

तमिल समुदाय इसे (तमिल नववर्ष) के रूप में मनाता है. केरल: यहाँ इसे विशु कहा जाता है, जहाँ 'विशुकानी' के दर्शन की परंपरा है.

यहाँ इसे कहा जाता है, जहाँ 'विशुकानी' के दर्शन की परंपरा है. ओडिशा: इसे पना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है.

मेष संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच के गहरे संबंध का उत्सव है. यह पर्व हमें सिखाता है कि जिस तरह सूर्य नई राशि में प्रवेश कर अंधकार को दूर करता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में नवीन विचारों और ऊर्जा का स्वागत करना चाहिए.