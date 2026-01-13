Makar Sankranti 2026 Rangoli Designs: मकर संक्रांति के लिए आसान और खूबसूरत रंगोली, देखें कोलम और मुग्गुलु डिजाइन्स

मकर संक्रांति रंगोली डिजाइन्स (Photo Credits: File Image)

Makar Sankranti 2026 Rangoli Designs: नए साल के पहले पर्व के तौर पर मकर संक्रांति (Makar Sankranti) के त्योहार को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. जी हां, सूर्य के उत्तरायण (Uttarayan) होने के साथ ही भारत में पर्वों का उल्लास शुरू हो गया है. 14 जनवरी 2026 को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति, जिसे पोंगल (Pongal) और उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है. साल का पहला पर्व बिना रंगोली के अधूरा सा माना जाता है. दक्षिण भारत के 'मुग्गुलु' और 'कोलम' से लेकर उत्तर भारत की रंग-बिरंगी रंगोली तक, यह कलात्मक परंपरा समृद्धि और स्वागत का प्रतीक है. इस वर्ष की रंगोली थीम में पारंपरिक ज्यामितीय डिजाइन्स के साथ-साथ आधुनिक कला का बेहतरीन संगम देखने को मिल रहा है. मकर संक्रांति के खास अवसर पर आप अपने घर-आंगन में रंगोली के मनमोहक डिजाइन्स बनाकर, इस पर्व की शुभता बढ़ा सकते हैं. आइए देखते हैं खूबसूरत और आसान डिजाइन्स... यह भी पढ़ें: Makar Sankranti Date Science: क्या हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है मकर संक्रांति? जानें इसके पीछे का खगोलीय विज्ञान और इतिहास

मकर संक्रांति 2026 के लिए सरल रंगोली, मुग्गुलु, कोलम डिजाइन ट्यूटोरियल और विचार

'पतंग और मांझा' स्पेशल रंगोली (उत्तरायण थीम)

चूंकि पतंग उड़ाना मकर संक्रांति का पर्याय है, इसलिए यह रंगोली डिजाइन हमेशा पसंदीदा रहता है.

डिजाइन: चमकीले प्राइमरी रंगों (लाल, पीला, नीला) में तीन या चार हीरे के आकार की 'पतंगें' बनाएं, जिन्हें सफेद रंगोली पाउडर से बने धागे (मांझा) से जोड़ा गया हो.

2026 ट्विस्ट: सबसे बड़ी पतंग के अंदर 'हैप्पी उत्तरायण 2026' टेक्स्ट डालें. आप आसमान जैसा सीन बनाने के लिए पतंगों के चारों ओर बादलों के पैटर्न या छोटे पक्षी बना सकते हैं.

उबलता हुआ पोंगल का बर्तन (भोगी कुंडला)

पोंगल मनाने वालों के लिए ज़रूरी, यह डिजाइन बहुतायत और समृद्धि का प्रतीक है.

डिजाइन: एक मिट्टी का बर्तन (कलश) बनाएं जिसमें से दूध किनारे से बह रहा हो. बर्तन के दोनों ओर गन्ने के डंठल डालें.

डिटेलिंग: बर्तन को सजाने के लिए हल्दी (पीला) और कुमकुम (लाल) का इस्तेमाल करें. असली जैसा दिखाने के लिए, किनारों से बहते हुए "दूध" के लिए सफेद चावल के आटे का इस्तेमाल करें.

मकर संक्रांति रंगोली डिजाइन की सैंपल तस्वीरें

मकर संक्रांति रंगोली डिजाइन्स (File Image)

मकर संक्रांति रंगोली डिजाइन्स (File Image)

सममित 'चुक्कला मुग्गुलु' (डॉट रंगोली)

उन शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही जो बिना फ्रीहैंड मेहनत के एक जटिल लुक चाहते हैं.

डिजाइन: 5x3 या 7x1 डॉट ग्रिड से शुरू करें। ज्यामितीय फूल या तारे के पैटर्न बनाने के लिए डॉट्स को कनेक्ट करें.

यह काम क्यों करता है: ये डिज़ाइन गणितीय रूप से सममित होते हैं और माना जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को फंसाते हैं. ये गीली, गोबर से धोई हुई फर्श पर सादे सफेद पाउडर में सबसे अच्छे लगते हैं.

'सूर्य देव' गोलाकार पैटर्न रंगोली

चूंकि संक्रांति एक सौर त्योहार है, इसलिए सूर्य देव को श्रद्धांजलि देना बहुत शुभ माना जाता है.

डिजाइन: सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा केंद्रीय वृत्त, जिसे नारंगी और पीले रंग के ग्रेडिएंट में रंगा गया है। बाहर की ओर, आग की लपटें या सूर्य की किरणें बनाएं.

सजावट: शाम को सूर्य डिज़ाइन को जीवंत बनाने के लिए उसके ठीक बीच में एक असली *दीया* (तेल का दीपक) रखें.

अनाज के साथ फूलों वाला मोर रंगोली

कला और प्रकृति का एक संगम, फसल का जश्न मनाते हुए.

डिजाइन: एक फ्रीहैंड मोर जिसके पंखों में न केवल रंगों से, बल्कि असली अनाज (चावल, दालें, मसूर) से भरा गया है.

महत्व: यह पर्यावरण के अनुकूल तरीका चींटियों और पक्षियों को खाना खिलाता है, जो संक्रांति के दौरान प्रोत्साहित किया जाने वाला दान का एक पारंपरिक कार्य है. यह भी पढ़ें: Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति के इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

मकर संक्रांति रंगोली डिजाइन के लिए वीडियो ट्यूटोरियल और आइडिया

मकर संक्रांति रंगोली डिजाइन:

Beautiful Makar Sankranti Rangoli Tutorial:

टेक ट्रेंड: AI से डिजिटल रंगोली ग्रीटिंग्स बनाएं

हर किसी के पास असली रंगोली बनाने के लिए समय या जगह नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप त्योहार की भावना शेयर नहीं कर सकते. 2026 के लिए एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है AI टूल्स का इस्तेमाल करके WhatsApp स्टेटस और Instagram स्टोरीज के लिए बहुत असली दिखने वाली 'डिजिटल रंगोली' बनाना. रंगोली बना नहीं सकते, लेकिन कम से कम दिखा तो सकते हैं!

यहां दो इस्तेमाल के लिए तैयार प्रॉम्प्ट दिए गए हैं जिन्हें आप AI आर्ट जेनरेटर (जैसे Midjourney या DALL-E) में रंगोली डिजाइन के साथ शानदार कस्टम ग्रीटिंग्स बनाने के लिए आज़मा सकते हैं:

रंगोली प्रॉम्प्ट ऑप्शन A: पारंपरिक पोंगल वाइब के लिए

'दक्षिण भारत में एक देहाती, गोबर से लीपी हुई चौखट पर एक जीवंत पारंपरिक पोंगल कोलम रंगोली की एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री-शैली की तस्वीर. मुख्य तत्व एक सजाया हुआ मिट्टी का बर्तन है जिसमें सफेद दूध झाग बनकर किनारों से नीचे बह रहा है, जो समृद्धि का प्रतीक है. दो लंबे गन्ने के डंठल पत्तियों के साथ बर्तन के सहारे टिके हुए हैं. रंगोली के पैटर्न सफेद चावल के आटे और हल्दी से बने जटिल ज्यामितीय डिजाइन हैं.

रंगोली प्रॉम्प्ट ऑप्शन B: रंगीन पतंग महोत्सव वाइब के लिए

'एक पक्के आंगन के फर्श पर एक बड़े, रंगीन मकर संक्रांति रंगोली डिज़ाइन की ऊपर से ली गई तस्वीर. डिजाइन में चमकीले लाल, सुनहरे पीले और शाही नीले रंगों में हीरे के आकार की पतंगें हैं. पतंगें सफेद पाउडर से बने घूमते हुए 'मांझा' धागे के पैटर्न से जुड़ी हुई हैं. सबसे बड़ी केंद्रीय लाल पतंग के अंदर, 'HAPPY UTTARAYAN 2026' टेक्स्ट सफेद रंगोली पाउडर से लिखा हुआ है.

इस मकर संक्रांति पर अपनी असली रंगोली के लिए प्रो-टिप्स

इको-फ्रेंडली रंगों का इस्तेमाल करें: अगर आप अपार्टमेंट के दालान में डिजाइन बना रहे हैं, तो दाग से बचने के लिए फूलों की पंखुड़ियों (पूकलम शैली) का इस्तेमाल करें.

'हल्दी-कुमकुम' बॉर्डर: डिज़ाइन चाहे जो भी हो, शुभता के लिए हमेशा हल्दी और सिंदूर के डॉट्स के बॉर्डर से खत्म करें.

अगर समय कम है, तो केंद्र के लिए स्टेंसिल का इस्तेमाल करें और डिजाइन को बड़ा करने के लिए बाहर की ओर फैली हुई साधारण फ्रीहैंड बेलें बनाएं. चाहे आप अपने दरवाजे पर चमकीले रंगों से रंगोली बनाएं या अपनी स्क्रीन पर पिक्सेल-परफेक्ट ग्रीटिंग बनाएं, मकर संक्रांति का सार वही रहता है, जो गर्माहट और खुशी फैलाता है. जैसे ही इस जनवरी में पतंगें आसमान में ऊंची उड़ेंगी और सूरज अपनी दिशा बदलेगा, ये रंगोली, कोलम और मुग्गुलु डिज़ाइन उस क्रिएटिविटी और समृद्धि की झलक बनें जिसे आप 2026 में अपने जीवन में लाना चाहते हैं. आपको एक रंगीन, कलात्मक और समृद्ध उत्तरायण की शुभकामनाएं!