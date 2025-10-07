Karwa Chauth Moonrise Timings: करवा चौथ पर यहां देखें अपने शहर में चांद निकलने का समय

करवा चौथ (Photo: X|@AmTrehan)

Karwa Chauth Moonrise Timings: करवा चौथ (Karwa Chauth) विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इस वर्ष करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ के लिए निरजल व्रत रखती हैं. करवा चौथ का दिन कार्तिक माह की संकष्टी चतुर्थी के साथ मेल खा रहा है. करवा चौथ को करक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है. करवा चौथ के दिन, महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. रात में चंद्रमा के दर्शन होने पर, वे चंद्र देव की पूजा करती हैं, जल (अर्घ्य) अर्पित करती हैं और अपने पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं. करक या करवा छोटे घड़े को कहते हैं जिसका उपयोग पूजा के दौरान किया जाता है. करवा चौथ का व्रत केवल महिलाओं को ही करने का अधिकार है क्योंकि करक चतुर्थी के व्रत का फल केवल महिलाओं को ही मिलता है. करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है. यह भी पढ़ें: Karwa Chauth Mehndi: करवा चौथ पर अपने हाथों में रचाएं ये स्पेशल मेहंदी डिजाइन, देखें वीडियो

करवा चौथ 2025 पूजा शुभ मुहूर्त

10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ पूजा का शुभ समय शाम 5:57 बजे से शाम 7:07 बजे तक रहेगा. पूजा से पहले विवाहित महिलाएं करवा चौथ व्रत कथा सुनती हैं. उसके बाद पूजा करती हैं.

करवा चौथ 2025 चंद्रोदय समय

शहर के अनुसार चंद्रोदय समय

दिल्ली - रात 8:13 बजे

नोएडा - रात 8:13 बजे

मुंबई - रात 8:55 बजे

कोलकाता - शाम 7:41 बजे

चंडीगढ़ - रात 8:08 बजे

पंजाब - रात 8:10 बजे

जम्मू - रात 8:11 बजे

लुधियाना - रात 8:11 बजे

देहरादून - रात 8:04 बजे

शिमला - रात 8:06 बजे

पटना - शाम 7:48 बजे

लखनऊ - रात 8:02 बजे

कानपुर - रात 8:06 बजे

प्रयागराज - रात 8:02 बजे

इंदौर - रात 8:33 बजे

भोपाल - रात 8:26 बजे

अहमदाबाद - रात 8:47 बजे

चेन्नई - रात 8:37 बजे

बेंगलुरु - रात 8:48 बजे बजे

जयपुर- 8:22 PM

रायपुर - शाम 7:43 बजे

महिलाएं सुबह उठकर सरगी खाती हैं, जो उनकी सास द्वारा बनाया जाता है. चांद देखने और करवा चौथ पूजा विधि करने के बाद ही अपना व्रत समाप्त करती हैं. यह त्योहार न केवल वैवाहिक बंधन को मजबूत करता है, बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति को भी दर्शाता है.