VIDEO: युवक ने फूड डिलीवरी के दौरान ही घर के सामने गाड़ी पर ही मनाया करवा चौथ, पत्नी ने उतारी आरती, दिल्ली का वीडियो आया सामने

दिल्ली: देशभर में करवा चौथ (Karwa Chauth) का त्यौहार मनाया गया. महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की. इस दौरान करवा चौथ मनाते हुए कई फिल्म अभिनेत्रियों और मंत्रियों के पत्नियों के भी वीडियो सामने आएं है. लेकिन एक वीडियो को देखकर लोग इमोशनल हो गए है. हजारों लोग इस दिन शांति से इस त्यौहार को मनाते है. लेकिन काफी लोग ऐसे होते है,जिन्हें अपना काम या जॉब करते हुए ही इस त्यौहार मनाना पड़ता है. दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला अपने घर के सामने गेट पर खड़े मैजिकपिन फूड की डिलीवरी बॉय (Food Delivery Boy) के आरती उतारती है.
ये फूड डिलीवरी बॉय इस महिला का पति है. इस पूजा के बाद पति अपने काम पर निकल जाता है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर Nadeem Saifi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: स्विगी डिलीवरी बॉय ने मांस और शराब की डिलीवरी से किया इनकार, कैमरे के सामने दिया इस्तीफा
काम के दौरान मनाया करवा चौथ
घर के सामने महिला ने मनाया करवा चौथ
डिलीवरी बॉय (Food Delivery Boy) का काम आसान नहीं होता है. उसे त्यौहार के दिन भी काम करना पड़ता है. कई बार तो घर में लोग त्यौहार मनाते है और ये लोग अपने काम पर होते है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है की ,'डिलीवरी बॉय की जिंदगी आसान नहीं होती, काम भी करना है और फर्ज भी निभाना है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग इमोशनल हो गए है. हालांकि कुछ लोग डिलीवरी बॉय के काम को लेकर भी कमेंट कर रहे है. कई लोगों ने डिलीवरी बॉय की तारीफ भी है.