Kanpur: नहीं मिली छुट्टी तो ड्यूटी के फर्ज के साथ मनाया त्यौहार, पत्नी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर लोको पायलट पति के साथ मनाया करवा चौथ, कानपुर का VIDEO आया सामने

कानपुर, उत्तर प्रदेश: पूरे देश की महिलाओं ने करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाया. इस दौरान ऐसी भी तस्वीरें निकल कर सामने आई है. जो सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल हो रही है. दिल्ली (Delhi ) में फूड डिलीवरी बॉय की पत्नी ने ड्यूटी पर जाते समय करवा चौथ मनाया. अब ऐसा ही एक दूसरा वीडियो सामने आया है. यहां पर एक पत्नी ने अपने लोको पायलट पति के साथ रेलवे स्टेशन पर ही करवा चौथ मनाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) की बताई जा रही है.
महिला का नाम माया कोरी बताया जा रहा है, जबकि उनके पति महेश सेंट्रल रेलवे में लोको पायलट (Loco Pilot) है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: युवक ने फूड डिलीवरी के दौरान ही घर के सामने गाड़ी पर ही मनाया करवा चौथ, पत्नी ने उतारी आरती, दिल्ली का वीडियो आया सामने
रेलवे स्टेशन पर मनाया करवा चौथ
एक करवाचौथ ऐसा भी.....
कानपुर लोको पायलट पति को नही मिली छुट्टी तो रेलवे स्टेशन पर पत्नी ने मनाया करवाचौथ
वायरल वीडियो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म न 4-5 का बताया जा रहा है.. #kanpur #sirfsuch #news #viralvideo #trending #KarwaChauth #KarwaChauth2025 #KarwaChauthVibes pic.twitter.com/AwISZ7kW7G
— Khushbu_journo (@Khushi75758998) October 12, 2025
पत्नी ने रेलवे स्टेशन पर मनाया करवा चौथ
जब पति को छुट्टी नहीं मिली, तब पत्नी ने घर पर न रहकर स्टेशन पर जाकर अपना व्रत तोड़ा. पूजा की थाली लेकर वह ट्रेन (Train) के पास पहुंची और पति की आरती उतारकर व्रत का समापन किया. इस दौरान किसी ने इनका वीडियो भी बनाया. जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेज़ी से वायरल हो गया.वीडियो में माया और महेश सेंट्रल स्टेशन के बोर्ड के सामने खड़े दिखाई देते हैं. स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही और अनाउंसमेंट की गूंज के बीच, माया अपने पति की आरती उतारती हैं, उन्हें चलनी से देखती हैं और आशीर्वाद लेती हैं.