Kanya Puja Quotes: कन्या पूजन पर ये कोट्स शेयर कर दें अष्टमी और नवमी पूजा की बधाई

Kanya Puja Quotes: कन्या पूजन (Kanya Puja), जिसे कंजक पूजा (Kanjak Puja) और कुमारी पूजा (Kumari Puja) भी कहा जाता है, यह नवरात्रि पूजा का एक प्रमुख परंपरा है. कन्या पूजा नवरात्रि के नौ दिन के व्रत के समापन के रूप में किया जाता है. इस दिन छोटी कन्याओं की पूजा की जाती हैं, भेंट के रूप में कपड़े, पैसे और अपनी इच्छा अनुसार गिफ्ट दिए जाते हैं. छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरुप माना जाता है. इस अवसर पर भक्तगण विशेष भोजन जैसे हलवा, पूरी, काले चने और खीर आदि तैयार करते हैं, जिसे कन्याओं को भोग के रूप में परोसा जाता है. पूजा और आरती के बाद कन्याओं को उपहार भी दिए जाते हैं. इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी 30 सितंबर को पड़ रही है, और इसी दिन कंजक पूजा भी पूरे श्रद्धा भाव से मनाई जाएगी. यह भी पढ़ें: Maha Ashtami 2025 Messages: शुभ महा अष्टमी! इन भक्तिमय हिंदी WhatsApp Wishes, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें बधाई

अष्टमी के दिन होने वाले कन्या पूजन में परिवार आमतौर पर 13 वर्ष से कम उम्र की नौ कन्याओं को अपने अपने घर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक माना जाता है. इस अनुष्ठान को नव कन्या पूजन भी कहा जाता है, जिसमें दिव्य स्त्री ऊर्जा का सम्मान करते हुए श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता प्रकट की जाती है. इस कन्या पूजा पर अगर आप बधाई देना चाहते हैं तो ये कोट्स भेजकर बधाई डेक सकते हैं.

1. कन्याओं की मासूमियत माँ दुर्गा की दिव्य कृपा का सच्चा प्रतिबिंब है.

कन्या पूजन की शुभकामनाएं!

2. कन्या पूजन की असली शक्ति कन्याओं के आशीर्वाद में निहित है, जो देवी दुर्गा का अवतार हैं.

3. "युवती पवित्रता और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं, जो हमें हम सभी के भीतर मौजूद दिव्य शक्ति की याद दिलाती हैं."

4. कन्या पूजन स्त्री की पवित्रता और दिव्यता का उत्सव है. आइए हम अपने जीवन में इन छोटी देवियों का सम्मान करें.

5. कन्या पूजन के इस पावन दिन पर, माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे."

6. "कन्या पूजन हमें स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान और समर्पण का महत्व सिखाता है. कन्या पूजन की शुभकामनाएं!"

कन्या पूजा से पहले भक्त कन्याओं के चरण धोते हैं, उनके हाथ में लाल मौली बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और उन्हें विशेष रूप से तैयार प्रसाद हलवा, पूरी, काला चना और खीर परोसते हैं. कई परिवार इस पूजन में एक छोटे बालक को भी शामिल करते हैं, जिसे भगवान हनुमान का प्रतीक माना जाता है.