International Yoga Day 2025: कब से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? जानें इस दिन का इतिहास और महत्व

इंटरनेशनल योगा डे 2025 (Photo Credits: File Image)

International Yoga Day 2025: योग भारत की प्राचीन विरासत से दुनिया को एक कालातीत उपहार है. यह शरीर और मन दोनों को पोषित करता है, शारीरिक जीवन शक्ति और आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान करता है. हर साल दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ताकि प्राचीन भारतीय अभ्यास का जश्न मनाया जा सके, जो अपने अभ्यासकर्ताओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है. संस्कृत से लिया गया शब्द 'योग' का अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. यह भी पढ़ें: International Yoga Day 2025: डिजिटल युग में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बढ़ी अहमियत! जाने कुछ रोचक और उपयोगी बातें!

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन भाषण के दौरान प्रस्तावित किया था.

"योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है. योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है - एक समग्र दृष्टिकोण जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी भलाई के लिए मूल्यवान है. योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं है; यह खुद के साथ, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने का एक तरीका है," पीएम मोदी ने उस समय अपने संबोधन में कहा था.

इसके बाद, 11 दिसंबर, 2014 को, संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, जिसमें रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को ही क्यों चुना गया?

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति है, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है. यह दिन प्रकृति और मानव कल्याण के बीच एक प्रतीकात्मक सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है और कई संस्कृतियों में इसका महत्व है.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम 2025

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार 11वीं बार मनाया जा रहा है, इस वर्ष की थीम "Yoga for One Earth, One Health" है. थीम इस बात पर जोर देती है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं.

संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "खुद की देखभाल करते हुए, हम पृथ्वी की देखभाल करना शुरू करते हैं, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम', यानी दुनिया एक परिवार है' के स्थायी भारतीय लोकाचार को दर्शाता है."