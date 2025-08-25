Ganesh Visarjan 2025 Schedule: डेढ़ दिन की गणपति का इस दिन होगा विसर्जन, यहां देखें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

गणेश विसर्जन (Photo: Wikimedia commons)

Ganesh Visarjan 2025 Schedule: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) के अगलेदिन किया जाने वाला गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan 2025 ) डेढ़ दिवसीय गणेश विसर्जन के रूप में जाना जाता है. यह गणेश विसर्जन के लिए भी लोकप्रिय दिनों में से एक है. गणेश चतुर्थी के अगले दिन विसर्जन करने वाले गणेश भक्त दोपहर के समय गणेश पूजा करते हैं और मध्याह्न के बाद गणपति की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, जो हिंदू पंचांग के अनुसार मध्याह्न के बराबर है. चूँकि गणेश प्रतिमा की स्थापना पिछले दिन मध्याह्न के दौरान की जाती है और अगले दिन दोपहर के समय विसर्जन के लिए निकाली जाती है, इसलिए इस प्रकार के विसर्जन को डेढ़ दिवसीय गणेश विसर्जन के रूप में जाना जाता है. यह भी पढ़ें: Lalbaugcha Raja 2025: गणेश चतुर्थी से पहले सामने आई मुंबई के लालबाग के राजा की पहली झलक, देखें VIDEO

विसर्जन प्रक्रिया

गणेश विसर्जन के दौरान मूर्ति को किसी जलाशय के पास ले जाएं और उसे आदरपूर्वक, अंतिम पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों सहित, धीरे-धीरे विसर्जित करें. कृपया मूर्ति को फेंकें नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक विसर्जन करें. अपना मन शांत रखें क्योंकि भक्त बाप्पा के विसर्जन के दौरान आप भावुक विचारों से भर जाएंगे. बाप्पा से उनसे जल्दी लौटने का अनुरोध करें और घर जाते समय प्रसाद बाटें परिवार के सदस्यों के लिए भी कुछ रखें!

डेढ़ दिन गुरुवार, 28 अगस्त 2025 गणेश विसर्जन

गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - दोपहर 12:22 बजे से 03:35 बजे तक

दोपहर का मुहूर्त (शुभ) - शाम 05:11 बजे से शाम 06:47 बजे तक

शाम का मुहूर्त (अमृत, चर) - शाम 06:47 बजे से रात 09:35 बजे तक

29 अगस्त, रात्रि मुहूर्त (लाभ) - 12:22 पूर्वाह्न से 01:46 पूर्वाह्न,

29 अगस्त, प्रातः काल का मुहूर्त (शुभ, अमृता) - 03:10 पूर्वाह्न से 05:58

विसर्जन की कहानी

गणेश का आगमन सभी के लिए सबसे खुशी का दिन होता है, लेकिन विसर्जन का दिन सबसे दुखद होता है. लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते; ऐसा कहा जाता है कि विसर्जन के बाद भगवान गणेश अपने माता-पिता, भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं. कुछ जगहों पर, इस त्योहार को जन्म, जीवन और मृत्यु के जीवन चक्र के रूप में जाना जाता है. हम उन्हें नई शुरुआत के देवता के रूप में पूजते हैं और विश्वास करते हैं कि वे हमारी सभी समस्याओं को अपने साथ ले जाएंगे, इस उम्मीद में कि वे जल्द ही लौटेंगे और यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी.