Dussehra 2025 Wishes: शुभ दशहरा! इन शानदार हिंदी WhatsApp Status, GIF Greetings, HD Images, Wallpapers के जरिए दें बधाई

Dussehra 2025 Wishes in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) का पर्व मनाया जाता है और आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को विजयादशमी (Vijayadashami) यानी दशहरे (Dussehra) का त्योहार मनाया जाता है. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हुई थी और 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है. विजयादशमी का पर्व काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार और हिंसा जैसी बुरी आदतों से दूर रहने की प्रेरणा देता है. विजयादशमी यानी दशहरा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए. इस दिन गाय के गोबर से 10 गोले बनाकर उसके ऊपर जौ के बीज लगाए जाते हैं, फिर भगवान राम की पूजा करने के बाद इन गोलों को जला दिया जाता है.

दशहरे के त्योहार को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है, जो अहंकारी रावण के पतन को दर्शाता है, इसलिए इस दिन देश के कई हिस्सों में लंकापति रावण के पुतलों का दहन किया जाता है. ऐसे में दशहरे के इस पावन अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, वॉट्सऐप स्टेटस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, एचडी इमेजेस, वॉलपेपर्स को भेजकर अपनों को बधाई दे सकते हैं.

1- दशहरा की शुभकामनाएं

2- दशहरा की हार्दिक बधाई

3- शुभ दशहरा

4- हैप्पी दशहरा

5- दशहरा 2025

दशहरा यानी विजयादशमी के इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार, एक तरफ जहां दशहरे के दिन ही भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी तरफ इसी दिन मां दुर्गा ने दुष्ट असुर महिषासुर का संहार किया था. इस दिन जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है तो वहीं इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है, क्योंकि नौ दिनों तक भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के बाद मां दुर्गा कैलाश वापस लौट जाती हैं.