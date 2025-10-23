Bhai Dooj 2025 Wishes: भाई दूज पर ये WhatsApp Status, HD Images और Wallpapers भेजकर त्यौहार को बनाएं और खास

भैया दूज (फोटो: फाइल इमेज)

Bhai Dooj 2025 Wishes: भाई दूज (Bhai Dooj 2025), को भ्रातृ द्वितीया (Bhratri Dwitiya 2025) या यम द्वितीया (Yama Dwitiya 2025) के नाम से भी जाना जाता है. यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. यह पर्व भाई-बहन के स्नेह और आपसी विश्वास का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. बदले में भाई अपनी बहनों को आशीर्वाद देते हैं और उपहार भेंट करते हैं. पौराणिक कथा अनुसार मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर पहुंचे. यमुना ने उनका स्वागत बड़े प्रेम से किया, तिलक लगाया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराया. यम, अपनी बहन के स्नेह से भावुक होकर वरदान देते हैं कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा, वह दीर्घायु और स्वस्थ रहेगा. यह भी पढ़ें: Bhai Dooj 2025 Messages: भाई दूज पर ये WhatsApp Stickers, Facebook Status और HD Wallpapers भेजकर दें बधाई

तभी से इस दिन को भाई-बहन के मिलन और शुभकामनाओं के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा. एक अन्य कथा के अनुसार, जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया और विजय प्राप्त कर घर लौटे, तो उनकी बहन सुभद्रा ने उन्हें तिलक लगाकर, आरती उतारकर और मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत किया. यह भावपूर्ण मिलन भी भाई दूज की रस्मों से जुड़ा माना जाता है.

इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है, द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 बजे शुरू होकर 23 अक्टूबर को रात 10:46 बजे समाप्त होगी. भाई दूज 2025 की इस तिथि और मुहूर्त का वास्तविक अर्थ यह है कि पारंपरिक बहन-भाई का तिलक दोपहर में किया जाना चाहिए, भले ही तिथि पिछले दिन की देर शाम से लेकर त्योहार वाले दिन की देर शाम तक हो. जो भाई बहन एक दूसरे से बहुत दूर हैं और एक दूसरे से मिल नहीं सकते वे नीचे दिए गए WhatsApp Status, HD Images और Wallpapers भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- भैया दूज का पावन त्योहार है,

भाई को तिलक लगाने के लिए बहना तैयार है,

जल्दी से लगवा लो तिलक मेरे भैया,

आपसे गिफ्ट लेने के लिए ये बहना तैयार है.

भाई दूज की शुभकामनाएं

Bhai Dooj 2025 (Photo: File Image)

2- खुशनसीब होती है वो बहन,

जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है,

हर परेशानी में उसके साथ होता है,

लड़ना-झगड़ना फिर प्यार से मनाना,

तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है.

भाई दूज की शुभकामनाएं

Bhai Dooj (Photo: File Image)

3- दिल की यही कामना है,

कि आपकी जिंदगी,

खुशियों से भरी हो,

कामयाबी आपके कदम चूमे,

और हमारा यह बंधन,

सदा ही प्यार से भरा रहे.

भाई दूज की शुभकामनाएं

भाई दूज (Photo: File Image)

4- बहन लगाती तिलक, फिर मिठाई है खिलाती

भाई देता है पैसे और बहन है मुस्कुराती,

भाई-बहन का ये रिश्ता ना पड़ें कभी लूज,

मेरे प्यारे भैया मुबारक हो आपको भाई दूज.

भाई दूज की शुभकामनाएं

भाई दूज (फोटो: फाइल इमेज)

5- ये दिन, ये त्योहार खुशी का,

पावन जैसे नीर नदी का,

भाई के उजले माथे पर ,

बहन लगाए मंगल टीका.

भाई दूज की शुभकामनाएं

भाई दूज 2025 (फोटो: फाइल इमेज)

भाई दूज पर भाई- बहन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और एक दूसरे की लंबी आयु की कामना करते हैं. इस दिन दीया, रोली या कुमकुम, अक्षत (चावल), फूल, धूप, एक छोटा कलश या जल का पात्र, मिठाई और पहले से तैयार उपहार दिए जाते है.