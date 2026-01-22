Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी के इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Basant Panchami 2026 Wishes in Hindi: देश भर में विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की उपासना का महापर्व 'बसंत पंचमी' (Basant Panchami) इस साल 23 जनवरी 2026 को मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति में बदलाव और ऋतुराज वसंत के आगमन का भी प्रतीक है. इस दिन छात्र, शिक्षक और कलाकार विशेष रूप से मां शारदा (Maa Sharda) की पूजा-अर्चना कर ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी को 'अबूझ मुहूर्त' माना जाता है. इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, या नवीन विद्यारंभ के लिए अलग से पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती. इस वर्ष पंचमी तिथि का उदय और पूजन का विशेष काल 23 जनवरी को पड़ रहा है, जिससे सुबह से ही शैक्षणिक संस्थानों और घरों में पूजा का उल्लास देखने को मिलेगा.
ऋतुराज वसंत के आगमन के इस उत्सव यानी बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व होता है. इसके साथ ही इस अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनों को शुभकामना संदेश भेजने की भी परंपरा है. ऐसे में आप भी इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है. पीला रंग ऊर्जा, नई उमंग और सरसों के लहलहाते फूलों का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और मां सरस्वती को पीले फूल, पीला चंदन और केसरिया हलवा या मीठे चावल का भोग अर्पित करते हैं. बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में इस दिन छोटे बच्चों का 'अक्षर ज्ञान' (लिखना शुरू करना) कराया जाता है. बसंत पंचमी के साथ ही कड़ाके की ठंड कम होने लगती है और प्रकृति में हरियाली छाने लगती है. यह समय नई शुरुआत और सृजन का संदेश देता है.