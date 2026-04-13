Baisakhi 2026 Wishes: खुशहाली और समृद्धि का पर्व है बैसाखी! इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें अपनों को लख-लख बधाइयां

बैसाखी 2026 (Photo Credits: File Image)

Baisakhi 2026 Wishes In Hindi: उत्तर भारत में हर्षोल्लास और नई उमंग का प्रतीक 'बैसाखी' (Baisakhi) का त्योहार इस साल 14 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है. मुख्य रूप से कृषि और प्रकृति से जुड़ा यह पर्व सौर नव वर्ष (Solar New Year) की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सिख और हिंदू समुदाय के लोग इसे नई फसल की कटाई की खुशी और समृद्धि की कामना के साथ मनाते हैं.

सिख समुदाय के लिए बैसाखी का दिन अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है. इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य समाज को एकजुट करना और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना था. धार्मिक सिद्धांतों के पालन और नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर यह दिन एक मजबूत सामाजिक संदेश देता है.

विशेष रूप से कृषि प्रधान समाज के लिए बैसाखी का पर्व बेहद महत्वपूर्ण है. इस दिन रबी की फसल पूरी तरह तैयार होकर कटने लगती है, जिसे किसान अपनी कड़ी मेहनत के फल के रूप में देखते है. पंजाब और हरियाणा के खेतों में सुनहरी फसल को देखकर किसान अपनी खुशहाली का जश्न मनाते है. इस अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को बैसाखी की लख-लख बधाइयां दे सकते हैं.

1- सुबह से शाम तक वाहेगुरू की कृपा,

ऐसे ही गुजरे हर एक दिन,

न कभी हो किसी से गिला-शिकवा,

एक पल न गुजरे खुशियों बिन.

बैसाखी की लख-लख बधाइयां

बैसाखी 2026 (Photo Credits: File Image)

2- नए दौर, नए युग की शुरुआत,

सत्‍यता, कर्तव्‍यता हो सदा साथ,

बैसाखी का यह सुंदर पर्व,

सदैव याद दिलाता है मानवता का पाठ.

बैसाखी की लख-लख बधाइयां

बैसाखी 2026 (Photo Credits: File Image)

3- बैसाखी आई, बैसाखी आई,

साथ में ढेर सारी खुशियां लाई,

तो भंगड़ा पाओ, खुशी मनाओ.

मिलकर सब बंधु भाई…

बैसाखी की लख-लख बधाइयां

बैसाखी 2026 (Photo Credits: File Image)

4- फूलों की महक,

गेंहू की बालियां,

तितलियों की रंगत,

अपनों का प्यार,

सब को दिल से मुबारक हो,

बैसाखी का त्योहार…

बैसाखी की लख-लख बधाइयां

बैसाखी 2026 (Photo Credits: File Image)

5- सुनहरी धूप बरसात के बाद,

थोड़ी सी खुशी हर बात के बाद,

उसी तरह हो मुबारक आपको,

ये नई सुबह कल रात के बाद!

बैसाखी की लख-लख बधाइयां

बैसाखी 2026 (Photo Credits: File Image)

बैसाखी के मौके पर पंजाब और आसपास के राज्यों में पारंपरिक नृत्य और संगीत का माहौल रहता है. पुरुषों द्वारा 'भांगड़ा' और महिलाओं द्वारा 'गिद्दा' जैसे नृत्यों के साथ लोग सामूहिक रूप से अपनी खुशी प्रकट करते हैं. गुरुद्वारों में विशेष अरदास और कीर्तन के साथ ही मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां लोग आपसी भाईचारे और एकता को बढ़ावा देते हैं. बैसाखी केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता और जीवन के नए चक्र के स्वागत का एक सुंदर अवसर है.