Mangaluru: सड़क पर ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी को किया कार से किडनैप, लूटा 1.5 करोड़ रूपए का सोना, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार, मंगलुरु का VIDEO आया सामने

मंगलुरु, कर्नाटक: कर्नाटक (Karnataka) के मंगलुरु (Mangaluru) शहर में बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी को बीच सड़क पर रोककर उसे किडनैप कर लिया और इसके बाद उसके पास से 1.5 करोड़ रूपए का सोना लूट लिया. बताया जा रहा है की इस घटना में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.इसमें एक नाबालिग भी शामिल है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें देख सकते है की एक युवक स्कूटी से जा रहा होता है और इसी दौरान एक दूसरी स्कूटी से दो लोग उसके सामने पहुंचते है और उसके साथ विवाद करते है और इसी दौरान एक कार आती है और कुछ लोग कार से निकलकर इस युवक को जबरन कार में बिठाकर फरार हो जाते है.
इसके बाद ये दोनों बदमाश भी स्कूटी लेकर निकल जाते है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Newskarnataka नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
बीच सड़क किडनैप कर लूटा सोना
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ದರೋಡೆ.#mangaluru #carstreet #KidnappingCase #newskarnataka pic.twitter.com/d9rzFqD3wX
— News Karnataka (@Newskarnataka) September 29, 2025
कर्मचारी से लूटा करोड़ो रूपए का सोना
यह घटना 26 सितंबर की रात लगभग साढ़े आठ बजे शहर की व्यस्त कार स्ट्रीट पर हुई.सीसीटीवी फुटेज (CCTV)में साफ दिख रहा है कि कुछ बदमाश पहले पीड़ित की बाइक रोकते हैं और उससे कहासुनी करते हैं.तभी अचानक एक कार वहां आती है और आरोपी युवक को जबरन उसमें बैठाकर फरार हो जाते हैं. रास्ते में उसकी पिटाई की गई और फिर येक्कुर इलाके में उसे फेंककर आरोपी सोने के साथ फरार हो गए.
पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार
शहर पुलिस (Police)ने इस सनसनीखेज मामले में कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग पर मामला दर्ज किया है गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं, फारिश ,सफवान,आराफत अली ,फराज है.नाबालिग आरोपी को भी इस साजिश में शामिल पाया गया है.पुलिस जांच में सामने आया कि फारिश पहले उसी ज्वेलरी शॉप में काम करता था. वहीं, नाबालिग आरोपी भी दुकान का कर्मचारी था, जिसने मुस्तफा की गतिविधियों की जानकारी फारिश को दी. आराफत अली और फराज ने मौके पर स्कूटर को रोकने की जिम्मेदारी निभाई. मंगलुरु नॉर्थ पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और 310(2) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए स्कूटर को जब्त कर लिया है, जबकि कार अब तक बरामद नहीं हुई है.आरोपी सोने के साथ फरार हो गए हैं और पुलिस टीमें उनकी तलाश में लगी हुई हैं.